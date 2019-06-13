Синоптики застерігають: з 14 до 16 червня буде висока пожежна небезпека, а також можливі зливи Суспільство | 13-06-2019, 18:17 0 93 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову та області в другій половині дня із збереженням до кінця доби 13 червня — грози. Місцями значні дощі (зливового характеру), град, шквали 15 — 20 м/с. Також 14 червня по всій території (крім гірської частини) збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).



Також 14 червня вдень очікуються грози, під час грози подекуди шквали 15 — 20 м/с, град. Окрім того, 15 — 16 червня буде надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас), в горах висока (4-й клас).



Львівська міська рада закликає усіх бути обережними.



Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, мешканців просять інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.