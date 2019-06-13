За останні три роки Львів інвестував в Рудно понад 50 млн грн Суспільство | 13-06-2019, 18:20 0 76

Львів допомагає населеним пунктам, які біля нашого міста. Зокрема, за останні три роки, з 2016 до 2018 років, Львів інвестував в інфраструктуру Рудно понад 53 млн грн. На цей рік вже передбачено 6,4 млн грн бюджетних призначень. Інвестиції скеровуються в освіту, облаштування ЦНАП, в інфраструктуру тощо. Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, місцева влада Рудно також повинна працювати прозоро і публічно.

«Кошти від продажу землі в Рудно є мінімальні. А в мене є формула: якщо сільська громада відкрито працює — ми готові додавати. Тут ця формула порушена. Але завдяки пані Посипанко, ми Рудно підтримуємо. Маємо бажання ще більше коштів міста інвестувати в Рудно. Але місцева влада повинна показати, що ресурси, якими володіє громада, використовуються прозоро і публічно. Якщо не буде ніяких схем, будемо підтримувати зі сторони міста», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.



Загалом, за 2016−2018 роки фінансування з бюджету розвитку Львова на 1 мешканця Рудно становить 6486,5 грн, Винник — 5252 грн, Брюхович — 3409,6 грн.