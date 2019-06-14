Мешканці можуть контролювати використання бюджетних коштів — на Геопорталі Львова внесли бюджетні дані 2019 року

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 14/06/2019 На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...>> Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...>> Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...>> Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста...>> У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів...>> У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці...>> У Львові розробили ліврею для громадського транспорту...>> Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова...>> До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек...>> Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмисник, який зарізав власну матір, потрапив на лаву підсудних...
14-06-2019, 10:19  >>> 
Чоловіку, який вбив власну дружину, винесли вирок на Львівщині...
13-06-2019, 13:43  >>> 
У Львові судять чоловіка, який під час конфлікту вистрілив опоненту у ногу...
13-06-2019, 13:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Мешканці можуть контролювати використання бюджетних коштів — на Геопорталі Львова внесли бюджетні дані 2019 року

Суспільство | 14-06-2019, 10:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
Бюджетні процеси у Львівській міській раді стають відкритішими та прозорішими. ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» оновив дані щодо об’єктів бюджету розвитку 2019 року на Геопорталі Львова, а це означає, що бюджетна карта на Геопорталі доповнилась даними за 2019 рік. Тепер мешканці міста можуть самостійно проконтролювати використання міських коштів на ті чи інші ремонти — школи, садочки, дороги, каналізацію тощо.

Як повідомили в ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», відтепер можна переглянути інформацію щодо об’єктів, що фінансуються за кошти бюджету розвитку Львова в динаміці з 2017 року та оновлення за поточний рік.

Детальніше ознайомитись з картою об’єктів бюджету розвитку можна за посиланням

З допомогою панелі з фільтрами можна відібрати об’єкти за різними категоріями: бюджетний рік (в тому числі 2019 рік), категорія проекту (сфера життя міста, в рамках якої реалізовується проект; транспортна інфраструктура, освіта, житло, охорона здоров’я тощо), спосіб виконання проекту (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво тощо), розпорядник коштів (структурний підрозділ Львівської міської ради, який відповідає за впровадження проекту).

Так, наприклад, обравши об’єкти, що фінансуватимуться у поточному 2019 році, на карті залишиться 1211 об’єктів з різних категорій. Це не лише ремонтні роботи, але і деталізація внесків в статутні капітали різних комунальних підприємств, виготовлення проектно-кошторисної документації на проекти майбутніх років, закупівля предметів довгострокового використання та багато інших проектів. Обравши конкретний об’єкт на карті, можна переглянути детальну інформацію щодо нього: назва проекту, адреса його розташування, категорія, до якої він належить, хто є розпорядником бюджетний коштів щодо його реалізації, яка сума коштів передбачена в бюджеті розвитку на 2019 рік, а також скільки коштів уже використано (станом на квітень 2019 року).

Адміністрування на інформаційне наповнення Геопорталу Львова забезпечує сектор геоінформаційних систем ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».

«Ви всі знаєте лого і мотто нашого міста „Львів — відкритий для світу“. Ми маємо бути відкриті для кожного львів’янина, для кожного українця. 99,9% інформації має бути публічною, відкритою, щоб можна було аналізувати, думати і приймати мудрі рішення. Тому такі ініціативи є корисними для громади Львова», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, Львів — це перше українське місто, яке приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних. У нас функціонує Портал відкритих даних, Геопортал Львова, «Панель міста», Особистий кабінет мешканця; працює «Гаряча лінія міста», ЦНАПи у всіх районах Львова та є ряд інших можливостей та пропозицій, які дають змогу робити владу міста відкритою.
   Новини по темі: Суспільство
На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...
14-06-2019, 18:43  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...
14-06-2019, 18:42  >>> 
Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...
14-06-2019, 18:41  >>> 
Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста...
14-06-2019, 18:40  >>> 
У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів...
14-06-2019, 18:38  >>> 
У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці...
14-06-2019, 18:37  >>> 
У Львові розробили ліврею для громадського транспорту...
14-06-2019, 18:35  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Болтон: Обрання Зеленського створює нову можливість для миру й поліпшення відносин РФ і США...
14-06-2019, 08:39  >>> 
Посол розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом...
13-06-2019, 09:26  >>> 
Вакарчук выступает за "скорейшее" проведение выборов в Раду...
12-06-2019, 09:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Підприємство має базу відпочинку: чи є платниками туристичного збору працівники підприємства, які тимчасово проживають на базі відпочинку?...
14-06-2019, 14:07  >>> 
Нонна Багмет: особливості розрахунків із нерезидентами в 2019 році...
14-06-2019, 14:04  >>> 
Курс валют: гривня незначно знизилася...
14-06-2019, 10:09  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...
14-06-2019, 18:43  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...
14-06-2019, 18:42  >>> 
Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...
14-06-2019, 18:41  >>> 
   ВладаВлада
Проєкт рішення про зміни до Регламенту виконавчого комітету розглянуть наступного тижня після доопрацювання...
14-06-2019, 14:50  >>> 
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"...
13-06-2019, 09:21  >>> 
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
   КультураКультура
Львівські храми відзначають престольний празник у свято Зіслання Святого Духа. Розпорядок богослужінь...
14-06-2019, 10:31  >>> 
Паломництво Шегині-Львів розпочнеться 27 червня...
12-06-2019, 15:59  >>> 
Перший театр готує прем’єру п’єси Pentecost...
10-06-2019, 15:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:43 На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ
18:42 Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній
18:41 Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника
18:40 Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста
18:38 У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів
18:37 У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці
18:35 У Львові розробили ліврею для громадського транспорту
18:32 Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова
18:31 До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек
18:30 Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури

   Анонси
У Львові пройде фестиваль системних розстановок «Родосвіт»...
14-06-2019, 18:36  >>> 
В суботу у Львові відбудеться свято до Дня батька...
14-06-2019, 10:27  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Повстанське танго»...
13-06-2019, 18:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования