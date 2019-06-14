Мешканці можуть контролювати використання бюджетних коштів — на Геопорталі Львова внесли бюджетні дані 2019 року Суспільство | 14-06-2019, 10:26 0 88 Бюджетні процеси у Львівській міській раді стають відкритішими та прозорішими. ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» оновив дані щодо об’єктів бюджету розвитку 2019 року на Геопорталі Львова, а це означає, що бюджетна карта на Геопорталі доповнилась даними за 2019 рік. Тепер мешканці міста можуть самостійно проконтролювати використання міських коштів на ті чи інші ремонти — школи, садочки, дороги, каналізацію тощо.



Як повідомили в ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», відтепер можна переглянути інформацію щодо об’єктів, що фінансуються за кошти бюджету розвитку Львова в динаміці з 2017 року та оновлення за поточний рік.



Детальніше ознайомитись з картою об’єктів бюджету розвитку можна за посиланням



З допомогою панелі з фільтрами можна відібрати об’єкти за різними категоріями: бюджетний рік (в тому числі 2019 рік), категорія проекту (сфера життя міста, в рамках якої реалізовується проект; транспортна інфраструктура, освіта, житло, охорона здоров’я тощо), спосіб виконання проекту (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво тощо), розпорядник коштів (структурний підрозділ Львівської міської ради, який відповідає за впровадження проекту).



Так, наприклад, обравши об’єкти, що фінансуватимуться у поточному 2019 році, на карті залишиться 1211 об’єктів з різних категорій. Це не лише ремонтні роботи, але і деталізація внесків в статутні капітали різних комунальних підприємств, виготовлення проектно-кошторисної документації на проекти майбутніх років, закупівля предметів довгострокового використання та багато інших проектів. Обравши конкретний об’єкт на карті, можна переглянути детальну інформацію щодо нього: назва проекту, адреса його розташування, категорія, до якої він належить, хто є розпорядником бюджетний коштів щодо його реалізації, яка сума коштів передбачена в бюджеті розвитку на 2019 рік, а також скільки коштів уже використано (станом на квітень 2019 року).



Адміністрування на інформаційне наповнення Геопорталу Львова забезпечує сектор геоінформаційних систем ЛКП «Міський центр інформаційних технологій».



«Ви всі знаєте лого і мотто нашого міста „Львів — відкритий для світу“. Ми маємо бути відкриті для кожного львів’янина, для кожного українця. 99,9% інформації має бути публічною, відкритою, щоб можна було аналізувати, думати і приймати мудрі рішення. Тому такі ініціативи є корисними для громади Львова», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



Нагадаємо, Львів — це перше українське місто, яке приєдналося до Міжнародної хартії відкритих даних. У нас функціонує Портал відкритих даних, Геопортал Львова, «Панель міста», Особистий кабінет мешканця; працює «Гаряча лінія міста», ЦНАПи у всіх районах Львова та є ряд інших можливостей та пропозицій, які дають змогу робити владу міста відкритою.