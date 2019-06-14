У червні сервісний центр МВС в ЦНАПі на вул. К. Левицького, 67 працюватиме за зміненим графіком Суспільство | 14-06-2019, 10:29 0 79 У приміщенні Центру надання адміністративних послуг, що на вул. Левицького, 67, діє сервісний центр МВС. У червні змінено графік роботи центру. А вже з 2 липня центр працюватиме за звичним графіком.



Графік роботи ТСЦ МВС за адресою ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 у червні:



17 та 18 червня — вихідні дні

19 та 20 червня — з 09.00 до 18.00 год.

21 червня — з 09.00 до 17.00 год.

22 червня — з 09.00 до 16.00 год.

23 та 24 червня — вихідні дні

25 та 26 червня — з 09.00 до 18.00 год.

27 червня — з 09.00 до 17.00 год.

28 червня — вихідний день

29 червня — з 09.00 до 16.00 год.

30 червня та 1 липня — вихідні дні.

Нагадаємо, у сервісному центрі МВС надають послуги заміни посвідчення водія, видачі довідки про відсутність судимостей, а також консультують щодо усіх послуг сервісних центрів МВС.