|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У червні сервісний центр МВС в ЦНАПі на вул. К. Левицького, 67 працюватиме за зміненим графіком
|Суспільство | 14-06-2019, 10:29
| 0 79
|
|У приміщенні Центру надання адміністративних послуг, що на вул. Левицького, 67, діє сервісний центр МВС. У червні змінено графік роботи центру. А вже з 2 липня центр працюватиме за звичним графіком.
Графік роботи ТСЦ МВС за адресою ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 у червні:
17 та 18 червня — вихідні дні
19 та 20 червня — з 09.00 до 18.00 год.
21 червня — з 09.00 до 17.00 год.
22 червня — з 09.00 до 16.00 год.
23 та 24 червня — вихідні дні
25 та 26 червня — з 09.00 до 18.00 год.
27 червня — з 09.00 до 17.00 год.
28 червня — вихідний день
29 червня — з 09.00 до 16.00 год.
30 червня та 1 липня — вихідні дні.
Нагадаємо, у сервісному центрі МВС надають послуги заміни посвідчення водія, видачі довідки про відсутність судимостей, а також консультують щодо усіх послуг сервісних центрів МВС.
|
|