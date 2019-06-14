У червні сервісний центр МВС в ЦНАПі на вул. К. Левицького, 67 працюватиме за зміненим графіком

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 14/06/2019 На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...>> Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...>> Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...>> Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста...>> У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів...>> У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці...>> У Львові розробили ліврею для громадського транспорту...>> Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова...>> До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек...>> Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмисник, який зарізав власну матір, потрапив на лаву підсудних...
14-06-2019, 10:19  >>> 
Чоловіку, який вбив власну дружину, винесли вирок на Львівщині...
13-06-2019, 13:43  >>> 
У Львові судять чоловіка, який під час конфлікту вистрілив опоненту у ногу...
13-06-2019, 13:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

У червні сервісний центр МВС в ЦНАПі на вул. К. Левицького, 67 працюватиме за зміненим графіком

Суспільство | 14-06-2019, 10:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
У приміщенні Центру надання адміністративних послуг, що на вул. Левицького, 67, діє сервісний центр МВС. У червні змінено графік роботи центру. А вже з 2 липня центр працюватиме за звичним графіком.

Графік роботи ТСЦ МВС за адресою ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 у червні:

17 та 18 червня — вихідні дні
19 та 20 червня — з 09.00 до 18.00 год.
21 червня — з 09.00 до 17.00 год.
22 червня — з 09.00 до 16.00 год.
23 та 24 червня — вихідні дні
25 та 26 червня — з 09.00 до 18.00 год.
27 червня — з 09.00 до 17.00 год.
28 червня — вихідний день
29 червня — з 09.00 до 16.00 год.
30 червня та 1 липня — вихідні дні.
Нагадаємо, у сервісному центрі МВС надають послуги заміни посвідчення водія, видачі довідки про відсутність судимостей, а також консультують щодо усіх послуг сервісних центрів МВС.
   Новини по темі: Суспільство
На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...
14-06-2019, 18:43  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...
14-06-2019, 18:42  >>> 
Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...
14-06-2019, 18:41  >>> 
Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста...
14-06-2019, 18:40  >>> 
У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів...
14-06-2019, 18:38  >>> 
У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці...
14-06-2019, 18:37  >>> 
У Львові розробили ліврею для громадського транспорту...
14-06-2019, 18:35  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Болтон: Обрання Зеленського створює нову можливість для миру й поліпшення відносин РФ і США...
14-06-2019, 08:39  >>> 
Посол розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом...
13-06-2019, 09:26  >>> 
Вакарчук выступает за "скорейшее" проведение выборов в Раду...
12-06-2019, 09:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Підприємство має базу відпочинку: чи є платниками туристичного збору працівники підприємства, які тимчасово проживають на базі відпочинку?...
14-06-2019, 14:07  >>> 
Нонна Багмет: особливості розрахунків із нерезидентами в 2019 році...
14-06-2019, 14:04  >>> 
Курс валют: гривня незначно знизилася...
14-06-2019, 10:09  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...
14-06-2019, 18:43  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...
14-06-2019, 18:42  >>> 
Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...
14-06-2019, 18:41  >>> 
   ВладаВлада
Проєкт рішення про зміни до Регламенту виконавчого комітету розглянуть наступного тижня після доопрацювання...
14-06-2019, 14:50  >>> 
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"...
13-06-2019, 09:21  >>> 
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
   КультураКультура
Львівські храми відзначають престольний празник у свято Зіслання Святого Духа. Розпорядок богослужінь...
14-06-2019, 10:31  >>> 
Паломництво Шегині-Львів розпочнеться 27 червня...
12-06-2019, 15:59  >>> 
Перший театр готує прем’єру п’єси Pentecost...
10-06-2019, 15:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:43 На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ
18:42 Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній
18:41 Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника
18:40 Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста
18:38 У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів
18:37 У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці
18:35 У Львові розробили ліврею для громадського транспорту
18:32 Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова
18:31 До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек
18:30 Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури

   Анонси
У Львові пройде фестиваль системних розстановок «Родосвіт»...
14-06-2019, 18:36  >>> 
В суботу у Львові відбудеться свято до Дня батька...
14-06-2019, 10:27  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Повстанське танго»...
13-06-2019, 18:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования