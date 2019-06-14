Ремонт доріг у Львові: районні адміністрації ремонтують внутріквартальні дороги, тротуари, прибудинкові території Суспільство | 14-06-2019, 10:34 0 83

У Львові триває капітальний і поточний ремонт доріг. Цього року ремонт на великих об’єктах проводиться на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР та ЛКП «Львівавтодор». Натомість районні адміністрації міста проводять капітальні ремонти внутріквартальних доріг, тротуарів, прибудинкової території. Загалом для районних адміністрацій на ремонт доріг, тротуарів передбачено більше 200 млн. грн.

У Франківському районі проводитимуть ремонт дороги на вул. Наукова (від вул. Тролейбусна до вул. Стрийська), ремонт вул. Сахарова (від вул. Вітовського до вул. Княгині Ольги) та ремонт верхнього шару асфальту на вул. Героїв УПА.



«Минулого року ми проводили ліквідацію тріщин на дорозі на вул. Княгині Ольги. Вулиця добре пройшла зиму, отож метод ліквідації тріщин є дієвим для збереження дорожнього покриття і недопущення утворення ям. Тому цього року таким методом проведемо ліквідацію тріщин на дорозі на вул. Кульпарківська. На ці роботи у своєму бюджеті ми передбачили 1,5 млн. грн», — повідомив Орест Тимчишин, голова Франківської РА.



Також у франківському районі розпочали роботи з облаштування громадського простору на вул. Конотопська-Природна-Чупринки. Тут проведуть ремонт тротуарів, встановлять вуличні меблі та облаштують питний фонтан.



У Сихівському районі вже завершено капітальний ремонт вул. Грунтова, який розпочали минулого року. На ці роботи було витрачено 1,7 млн. грн. Тривають роботи з ремонту тротуарів і облаштування велодоріжки на вул. Сихівська. На ці роботи у цьому році передбачено 2 млн. грн. Проведено ремонт під’їзної дороги на вул. Гашека, 22 — вартість приблизно 1 млн. грн., та проведено ремонт дороги на вул. Скорини, 24 вартість приблизно 500 тис. грн.



«Поточний ремонт доріг ми провели на вул. Зелена (від вул. Дністровської до вул. Дж. Вашингтона), ремонт дороги на перехресті вул. Зелена-Навроцького, ремонт вул. Навроцького, вул. Луганська (від ТЦ «Рукавичка» до вул. Зелена), вул. Чмоли, вул. Трильовського, вул. Соняшникову.



В планах продовження поточного ремонту на вул. Луганська, вул. Скорини, вул. Гашека, вул. Довженка, вул. Стрийська та ін.



Також розпочато капітальний ремонт з облаштування бульвару на пр. Червоної Калини, 121−125. Тут передбачено встановити якісне освітлення, висадити нові зелені насадження, встановити вуличні меблі тощо. На ці роботи передбачено 4 млн. 100 тис. грн. І завершуємо роботи з облаштування громадського простору на вул. Гашека", — розповів Віктор Західний, начальник комунального господарства Сихівської РА.



У Галицькому районі завершується капітальний ремонт вул. Щепкіна та вул. Руданського.



«Ремонт вул. Руданського ми розпочали вкінці минулого року. Натомість вул. Щепкіна почали ремонтувати цього року і вже закінчуємо ці роботи. Тут замінили дорожнє покриття та проводимо ремонт тротуарів.



Також продовжується капітальний ремонт вул. Дібровна і оголошуємо тендер на капітальний ремонт вул. Липова Алея.



Поточний ремонт великими картами проводили на вул. Кривоноса, вул. Мишуги, вул. Вагова та ін.", — повідомив Віктор Дубиняк, начальник відділу комунального господарства Галицької РА.



За його словами також розпочато капітальний ремонт з облаштування громадського простору на вул. Рибна.



«Це сквер. Тут буде вимощено плиткою територію, встановлено освітлення та вуличні меблі. Вартість робіт приблизно 900 тис. грн», — додав Віктор Дубиняк.



У Шевченківському районі проведено поточний ремонт вул. Лемківська, відремонтовано в’їзд у місто (вул. Б. Хмельницького) та проведено ремонт дорожнього покриття на двох кільцях пр. Чорновола — кільце пр. Чорновола-Липинського і пр. Чорновола-Варшавська-Замарстинівська. Зараз проводять поточний ремонт вул. Інструментальна, та планують завершити цього року роботи з облаштування скверу на Кам’янці.



«Великі об’єкти у нашому районі проводяться на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР — це облаштування велодоріжки і тротуару на пр. Чорновола. Також ЛКП „Львівавтодор“ проводить капітальний ремонт вул. Замарстинівська», — розповіла Надія Банах, голова Шевченківської РА.



У Залізничному районі активно проводять капітальний ремонт тротуарів і прибудинкової території. Ці роботи вже проведено за адресами вул. Роксоляни, 23, вул. Вигоди, 62, капітально відремонтовано тротуари на вул. Виговського (від вул. Кульчицької до вул. Виговського, 55), здійснено поточний ремонт дорожнього покриття великими картами на перехресті вул. Городоцька — Виговського та вул. Виговського — вул. Патона.



«Готуємося розпочинати капітальний ремонт тротуарів і прибудинкової території на вул. Роксоляни, 26, вул. Комарова, 2, вул. Суботівська, 2, вул. Я. Мудрого, 11. Також будемо завершувати ремонт дороги на вул. Роксоляни, 59 — Широка, 100. В планах ремонт дороги і тротуарів на вул. Параджанова, тротуару на вул. Головатого (парта сторона). І у планах облаштування громадського простору на вул. Кульчицької, 18.



Також на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури у нашому районі буде проведено капітальний ремонт вул. Курмановича та нанесення третього шара асфальту на вул. Городоцька, 166″, — розповів Ігор Герич, заступник голови Залізничної районної адміністрації.



У Личаківському районі проведено капітальний ремонт вул. Ребета, капітальний ремонт прибудинкової території та тротуарів на вул. Китайська, 10, та ін.



«Також проводили поточний ремонт вулиць. Серед найбільших об’єктів це вул. Йосипа Сліпого. У планах капітальний ремонт на вул. Польова, 14 (до вул. Грядкова), капітальний ремонт тротуарів на вул. Медової Печери (парна сторона), та завершення робіт з облаштування скверу Марії Заньковецької», — розповів Іван Лозинський, голова Личаківської РА.



Нагадаємо, за інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, цього року будуть завершені ремонтні роботи на 8 об’єктах:



завершення робіт з будівництва гравійної дороги до мікрорайону «Білогорща»,

ремонт вул. Замарстинівська,

ремонт вул. Пластова,

ремонт вул. Зелена (вже завершено),

ремонт вул. Збиральна,

ремонт вул. Пулюя-Трускавецька,

ремонт вул. Зимновідська-Станційна,

ремонт вул. Городоцька, 166.

Новими об’єктами, на яких у 2019 році розпочнуться ремонтні роботи стануть:



вул. Курмановича,

вул. Д. Апостола,

пл. Двірцева (в роботі),

вул. Б. Хмельницького,

вул. Хуторівка,

вул. Миколайчука,

вул. Шевченка.

Також планують розпочати будівництво пішохідного моста на вул. Головатого — вул. Сулими та будівництво шляхопроводу на перехресті вул. Шевченка — вул. Омеляна Ковча.