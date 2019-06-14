У Львові місяць триватиме органний фестиваль Суспільство | 14-06-2019, 10:36 0 85 В середині літа Львів перетвориться на центр органного мистецтва. Десятки годин музики, світові зірки, цікаві програми та інтригуючі прем’єри, а ще майстер-класи від метрів органа. Усе це відбудеться під час Дев’ятого міжнародного органного фестивалю.



Фестиваль проходитиме у Львівському органному залі з 14 липня по 18 серпня. До Львова приїдуть такі відомі органісти як: Ула Кріґул (Естонія), Андлер Боріц (Хорватія), Міхал Шостак (Польща), Валерія Балаховська (Київ), Наталія Молдаван (Хмельницький), Петро Сухоцький (Луцьк), Станіслав Калінін (Харків), Євгенія Бельмас (Київ), Ольга Чундак (Ужгород). Також сольними концертами порадують солістки Органного залу — Надія Величко та Олена Мацелюх.



У рамках фестивалю відбудеться кілька львівських та всеукраїнських прем’єр. Окрім вечірніх виступів та ланч-концертів обідньої пори відбудеться також нічний показ кіно під органні імпровізації Івана Остаповича у рамках Міжнародного кінофестивалю «Молодість». Заплановані не лише речиталі, але і цікаві дуети, наприклад органа зі скрипкою (Надія Величко та Петро Тітяєв).



А для тих, хто хоче власноруч і власноніж заграти на органі фірми «Rieger-Kloss», одному з найбільших інструментів Східної Європи, запрошуємо стати учасником Органної резиденції. Цьогоріч її професорами будуть органісти Володимир Кошуба (Київ), Петро Сухоцький (Луцьк), Надія Величко (Львів), органний майстер-реставратор Шандор Шрайнер (Ужгород) та автор монографій про органи України Сергій Каліберда (Львів). Події органної резиденції відбуватимуться з 22 по 28 липня. Усім бажаючим необхідно зареєструватися до 5 липня. Підсумком Резиденції стане заключний Гала концерт на сцені Львівського органного залу.



З деталями проведення Органного фестивалю та резиденції можна ознайомитися на сайті Органного залу та на його сторінці у Facebook.