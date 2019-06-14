Малі винороби Закарпаття мають змогу отримати ліцензію за спрощеною системою Суспільство | 14-06-2019, 14:05 0 63 Так звані «малі винороби», що виробляють вино виключно із власної сировини та в кількості не більше 10 тисяч декалітрів у рік з минулого року мають змогу оформити ліцензію на виноробство за спрощеною системою.

Такі ліцензії винороби мають змогу придбати ще з минулого року, та через активний сезон виноробства фахівці не встигли подати документи та отримати зазначену ліцензію.

