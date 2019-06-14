На Львівщині ліквідовано незаконну АЗС Суспільство | 14-06-2019, 14:06 0 61

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили роботу АЗС, яка працювала без відповідних дозвільних документів.

В рамках проведення операції «Акциз – 2019» було встановлено, що через одну з місцевих АЗС у м.Червонограді житель регіону здійснює реалізацію дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів опечатано та передано на відповідальне зберігання автозаправний комплекс та дизельне пальне орієнтовною вартістю 850 тис.гривень.

За даним фактом стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

За січень-червень 2019 року співробітниками податкової міліції виявлено 37 нелегальних АЗС, а у п’яти випадках територіальними судами вже накладено на порушників штрафи в розмірі 17 тис.грн.



