На Сихові запрацювала Wiki бібліотека — сучасний, інтерактивний простір для дітей та дорослих Суспільство | 14-06-2019, 14:47 0 55

Сучасних та модерних бібліотек у Львові стає більше. Від сьогодні на Сихові для дітей та дорослих запрацювала Wiki бібліотека. Відповідно до програми «Львів 2020», ціль міста — щоб у кожному районі була сучасна медіатека, щоб бібліотека стала не лише книгозбірнею, а місцем зустрічей, активного відпочинку та своєрідною коворкінг-зоною. Як повідомили в управлінні культури ЛМР, загалом у міста вже є 12 сучасних медіатек.

На базі оновленої бібліотеки-філії № 25, що на проспекті Червоної Калини, 58 у Львові, уже запрацювала надсучасна медіатека Wiki, яка поєднує в собі комфортний простір для читання, обговорень, надихаючих лекцій і зустрічей. Медіатека охоплює 175 м², сюди можуть приходити як діти, так і дорослі. Також вона буде неофіційним «штабом» вікіпедистів зі Львова для регулярних зустрічей щодо розвитку енциклопедії українською мовою та дискусій на актуальні теми.



Мешканців Сихова запрошують також у понеділок, 17 червня, о 16.00 год. на святкові заходи з нагоди старту роботи Wiki бібліотеки — філії № 25 Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Львова, що розташована за адресою: пр. Червоної Калини, 58.





«Ми працюємо над тим, аби бібліотека — це не було книгосховище, а інтерактивний, креативний простір, відкритий для дітей та дорослих. Де не тільки метою приходу було би взяти книжку, а взяти участь в майстер-класі, у воркшопі, відвідати лекцію. Нам важливо створювати не лише гарні стіни, комфортні умови, а й щоб бібліотека сприймалася місцем, де можна обмінятися досвідом, надихнутись на нові ідеї», — розповідає директор департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.



За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, медіатека Wiki — це перша частина великого проекту Lviv Open Lab, який охопить також лекторій, фізико-хімічну, біотехнологічну та ІоТ (робототехніка, 3D-друк тощо) лабораторії, медіастудію і майстерню для роботи з деревом. «Загалом проектом передбачено 1000 м² сучасного простору. Він дуже потрібен Сихову, бо нам важливо, аби діти проводили дозвілля якісно і під наглядом, важливо запропонувати цікаву й сучасну альтернативу вулиці», — зазначає Андрій Москаленко.





«Це чітка політика громади міста — по програмі „Львів 2020“ всі бібліотеки Львова мають бути приведені до високих стандартів, щоб і діти, і дорослі отримували задоволення, були мудрішими і приємно проводили час», — вважає міський голова Львова Андрій Садовий.



Відтак, саме на Сихові вперше в Україні бібліотека буде функціонувати в поєднанні із великим простором експерименту, науки та лабораторій — Lviv Open Lab. Нова інтерактивна бібліотека несе цінності відкритого доступу до знань, партисипативності та популяризації науки. Це місце зустрічі, місце творчості, доступу до сучасної літератури та інформації та точка активізації громади.



Концепція Wiki бібліотеки інспірована ідеями Вікіпедії — відкритої енциклопедії, де кожен може стати дописувачем. Ці ідеї дуже споріднені з сучасними уявленнями про бібліотеку як про відкритий простір для всіх, де кожен може стати активним учасником творення спільного простору.



«Wiki бібліотека функціонуватиме як сімейна бібліотека, але водночас це буде місце локалізації вікіпедистів, де вони проводитимуть регулярні зустрічі, тренінги та обговорення актуальних тем. Пріоритетними напрямками роботи Wiki бібліотеки є промоція читання, безперервне навчання і розвиток громади (не лише Сихова). Тож запрошуємо долучатися до бібліотеки своїми ідеями та ініціативами, щоб разом творити і „редагувати“ її наповнення. Wiki бібліотека відкрита до нового змісту», — зазначають в управлінні культури Львівської міської ради.



Також 14 червня відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між директоркою Централізованої бібліотечної системи міста для дорослих міста Львова та представником ГО «Вікімедіа Україна».



«Усіма питаннями української Вікіпедії займається ГО „Вікімедіа Україна“. Аби підтвердити взаємне партнерство в рамках програмної діяльності Wiki бібліотеки, підписано Меморандум про співпрацю. Тобто у Wiki бібліотеці відвідувачі завжди можуть отримати консультації, відвідати тренінги щодо написання статей та загальної політики Вікіпедії», — зазначила координаторка міських бібліотек відділу менеджменту закладів культури Анастасія Нечипоренко.



«Бібліотеку ми назвали „Wiki“, адже вона несе цінності відкритого доступу до знань, партисипативності та популяризації науки. Бібліотека займає 175 кв.м. Бібліотека загальнодоступна, туди можуть приходити як дорослі, так і діти», — розповіла директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Львова Любов Цяпало.



Додамо, у лекторії, фізико-хімічній, біотехнологічній, ІТ лабораторіях, медіа-студії та майстерні по роботі з деревом у Lviv Open Lab тривають ремонтні роботи. Їх планують завершити восени. На будівництво та облаштування всього Lviv Open Lab місто вже використало 2,1 млн грн.



Lviv Open Lab — проект, який передбачає простір інноваційної освіти на пр. Червоної Калини, 58, де поруч з бібліотекою буде лекторій, фізико-хімічна, біотехнологічна та ІТ лабораторії, медіа-студія, майстерня по роботі з деревом. У світі такі простори називають мейкерспейс. Тут діти зможуть майструвати, створювати свої винаходи, проводити експерименти, слухати надихаючі лекції та у комфорті читати цікаві книги. Wiki бібліотека — це філія Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Львова — системи міських бібліотек, розкиданих по різних районах.



У будівництво та облаштування цього простору місто вже інвестувало 2,1 млн грн, загалом же проект вартує близько 5 млн грн.



У Львові діє Стратегія розвитку культури 2025, в рамках якої модернізують міські бібліотеки у різних районах Львова. Загалом у місті працює 40 публічних бібліотек, підпорядкованих управлінню культури ЛМР, з яких 23 — це бібліотеки для дорослих, а 17 — для дітей.



До кінця року буде відкрито ще три бібліотеки для дорослих: Сенсотеку (вул. Уласа Самчука, 22), Іннотеку (вул. Городоцька, 285) та бібліотеку на вулиці Шевченка, 230. Також на вулиці Богдана Хмельницького, 175 знаходиться дитяча бібліотека «Під Високим Замком». До кінця року заплановано відремонтувати історичну будівлю і повністю оновити простір бібліотеки.