Дитячі бібліотеки Львова отримають 10 книг, надрукованих шрифтом Брайля Суспільство | 14-06-2019, 14:51 0 58

Управління соціального захисту Львівської міської ради безоплатно передає Централізованій бібліотечній системі для дітей м. Львова 10 книг, надрукованих шрифтом Брайля. Відповідне рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради.

Це такі книги:



1. Г. Вдовиченко «Засинай. Прокидайся»



2. Н. Гербіш «Мене звати Мар’ям»



3. Г. Григоренко «Королівна Крихітка і Киць-Киць»



4. О. Кротюк, І. Калинець «Чап-чалапу, гусоньки!»



5. О. Лущевська «Про кита»



6. Б. Матіяш «Казки Різдва»



7. Б. Міхаліцина «Бабусина господа»



8. О. Була, К. Міхаліцина «Хто росте у парку»



9. Т. Прохасько, М. Прохасько «Життя і сніг»



10. М. Савка «Тихі віршики на зиму»



Нагадаємо, ідею інклюзивних бібліотек запропонував і реалізував Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ». Публікували книги у Ресурсному центрі освітніх технологій НУ «Львівська політехніка».