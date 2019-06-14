Допомогу в розмірі 100 тис. грн. мерія Львова надала уже 2 399 учасникам бойових дій на Сході України

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 14/06/2019 На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...>> Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...>> Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...>> Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста...>> У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів...>> У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці...>> У Львові розробили ліврею для громадського транспорту...>> Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова...>> До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек...>> Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмисник, який зарізав власну матір, потрапив на лаву підсудних...
14-06-2019, 10:19  >>> 
Чоловіку, який вбив власну дружину, винесли вирок на Львівщині...
13-06-2019, 13:43  >>> 
У Львові судять чоловіка, який під час конфлікту вистрілив опоненту у ногу...
13-06-2019, 13:42  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Допомогу в розмірі 100 тис. грн. мерія Львова надала уже 2 399 учасникам бойових дій на Сході України

Суспільство | 14-06-2019, 14:52Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
Допомогу в розмірі 100 тис. грн. мерія Львова надала уже 2 399 учасникам бойових дій на Сході України
Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції — мешканцям м. Львова». Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 50 учасників бойових дій на Сході України, а також двоє членів сім’ї померлого отримають допомогу в розмірі по 50 тис. грн. Тому загалом цю допомогу уже надано для 2 399 учасників бойових дій-мешканців Львова.

ак, зараз допомогу отримають:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1

Лупан Роксолана Олександрівна

2

Паславський Андрій Васильович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

3

Баранський Петро Мирославович

4

Буджак Роман Андрійович

5

Жевлаков Андрій Вікторович

6

Качмар Олег Ігорович

7

Комарницький Олег Богданович

8

Кондратюк Сергій Володимирович

9

Маланич Іван Миколайович

10

Маланич Микола Миколайович

11

Стовпнюк Леонід Михайлович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

12

Курніков Мирослав Миколайович

13

Мацелко Олександр Сергійович

14

Прудіус Віталій Русланович

15

Яцик Ростислав Васильович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

16

Антонів Іванна Романівна

17

Венгрин Іван Володимирович

18

Калінін Олександр Вікторович

19

Мазурик Олег Богданович

20

Полторак Сергій Вадимович

21

Туренко Олександр Євгенович

22

Угрин Василь Васильович

23

Хроль Василь Іванович

24

Цьовка Андрій Володимирович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

25

Бас Сергій Володимирович

26

Бережний Іван Олександрович

27

Бревус Андрій Мирославович

28

Голембйовський Маркіян Петрович

29

Гузнер Роман Романович

30

Гук Михайло Костянтинович

31

Замико Андрій Олександрович

32

Іванов Дмитро Ігорович

33

Карєєв Артур Альбертович

34

Кіцера Андрій Ярославович

35

Максімов Максим Сергійович

36

Носаль Роман Ігорович

37

Сливка Віктор Іванович

38

Старейко Артем Юрійович

39

Шутенко Володимир Федорович

40

Вільгуш Альона Миколаївна

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

41

Баумвальд Ростислав Янушович

42

Волоско Руслан Йосипович

43

Гадомський Роман Олександрович

44

Калита Тарас Миронович

45

Каратник Андрій Петрович

46

Ковалишин Андрій Васильович

47

Кулініч Юрій Анатолійович

48

Підручний Ігор Васильович

49

Смотраков Андрій Юрійович

50

Чорнописький Володимир Васильович

51

Ших Василь Романович

Нагадаємо, цю допомогу надають відповідно до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 «Про затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб», з врахуванням рекомендацій громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.
   Новини по темі: Суспільство
На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...
14-06-2019, 18:43  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...
14-06-2019, 18:42  >>> 
Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...
14-06-2019, 18:41  >>> 
Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста...
14-06-2019, 18:40  >>> 
У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів...
14-06-2019, 18:38  >>> 
У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці...
14-06-2019, 18:37  >>> 
У Львові розробили ліврею для громадського транспорту...
14-06-2019, 18:35  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
Болтон: Обрання Зеленського створює нову можливість для миру й поліпшення відносин РФ і США...
14-06-2019, 08:39  >>> 
Посол розповів, коли Зеленський зустрінеться з Трампом...
13-06-2019, 09:26  >>> 
Вакарчук выступает за "скорейшее" проведение выборов в Раду...
12-06-2019, 09:01  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Підприємство має базу відпочинку: чи є платниками туристичного збору працівники підприємства, які тимчасово проживають на базі відпочинку?...
14-06-2019, 14:07  >>> 
Нонна Багмет: особливості розрахунків із нерезидентами в 2019 році...
14-06-2019, 14:04  >>> 
Курс валют: гривня незначно знизилася...
14-06-2019, 10:09  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ...
14-06-2019, 18:43  >>> 
Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній...
14-06-2019, 18:42  >>> 
Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника...
14-06-2019, 18:41  >>> 
   ВладаВлада
Проєкт рішення про зміни до Регламенту виконавчого комітету розглянуть наступного тижня після доопрацювання...
14-06-2019, 14:50  >>> 
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"...
13-06-2019, 09:21  >>> 
Мер Львова зустрівся з кримськотатарськими активістами...
10-06-2019, 18:57  >>> 
   КультураКультура
Львівські храми відзначають престольний празник у свято Зіслання Святого Духа. Розпорядок богослужінь...
14-06-2019, 10:31  >>> 
Паломництво Шегині-Львів розпочнеться 27 червня...
12-06-2019, 15:59  >>> 
Перший театр готує прем’єру п’єси Pentecost...
10-06-2019, 15:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:43 На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ
18:42 Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній
18:41 Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника
18:40 Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста
18:38 У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів
18:37 У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці
18:35 У Львові розробили ліврею для громадського транспорту
18:32 Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова
18:31 До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек
18:30 Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури

   Анонси
У Львові пройде фестиваль системних розстановок «Родосвіт»...
14-06-2019, 18:36  >>> 
В суботу у Львові відбудеться свято до Дня батька...
14-06-2019, 10:27  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Повстанське танго»...
13-06-2019, 18:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования