Допомогу в розмірі 100 тис. грн. мерія Львова надала уже 2 399 учасникам бойових дій на Сході України Суспільство | 14-06-2019, 14:52 0 98

Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції — мешканцям м. Львова». Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 50 учасників бойових дій на Сході України, а також двоє членів сім’ї померлого отримають допомогу в розмірі по 50 тис. грн. Тому загалом цю допомогу уже надано для 2 399 учасників бойових дій-мешканців Львова.



ак, зараз допомогу отримають:



ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН



1



Лупан Роксолана Олександрівна



2



Паславський Андрій Васильович



ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН



3



Баранський Петро Мирославович



4



Буджак Роман Андрійович



5



Жевлаков Андрій Вікторович



6



Качмар Олег Ігорович



7



Комарницький Олег Богданович



8



Кондратюк Сергій Володимирович



9



Маланич Іван Миколайович



10



Маланич Микола Миколайович



11



Стовпнюк Леонід Михайлович



ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН



12



Курніков Мирослав Миколайович



13



Мацелко Олександр Сергійович



14



Прудіус Віталій Русланович



15



Яцик Ростислав Васильович



СИХІВСЬКИЙ РАЙОН



16



Антонів Іванна Романівна



17



Венгрин Іван Володимирович



18



Калінін Олександр Вікторович



19



Мазурик Олег Богданович



20



Полторак Сергій Вадимович



21



Туренко Олександр Євгенович



22



Угрин Василь Васильович



23



Хроль Василь Іванович



24



Цьовка Андрій Володимирович



ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН



25



Бас Сергій Володимирович



26



Бережний Іван Олександрович



27



Бревус Андрій Мирославович



28



Голембйовський Маркіян Петрович



29



Гузнер Роман Романович



30



Гук Михайло Костянтинович



31



Замико Андрій Олександрович



32



Іванов Дмитро Ігорович



33



Карєєв Артур Альбертович



34



Кіцера Андрій Ярославович



35



Максімов Максим Сергійович



36



Носаль Роман Ігорович



37



Сливка Віктор Іванович



38



Старейко Артем Юрійович



39



Шутенко Володимир Федорович



40



Вільгуш Альона Миколаївна



ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН



41



Баумвальд Ростислав Янушович



42



Волоско Руслан Йосипович



43



Гадомський Роман Олександрович



44



Калита Тарас Миронович



45



Каратник Андрій Петрович



46



Ковалишин Андрій Васильович



47



Кулініч Юрій Анатолійович



48



Підручний Ігор Васильович



49



Смотраков Андрій Юрійович



50



Чорнописький Володимир Васильович



51



Ших Василь Романович



Нагадаємо, цю допомогу надають відповідно до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 «Про затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб», з врахуванням рекомендацій громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.