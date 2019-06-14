Архітектори продумують можливість використання «квіточки» фонтану «Кульбаба» в інтер’єрі нового фонтану Суспільство | 14-06-2019, 15:41 0 56

Фонтани Львова відновлюють. На замовлення Галицької районної адміністрації підрядна організація ПП «Патронат» розпочала ремонтні роботи з реконструкції фонтану «Кульбаба». Після завершення робіт на площі з’явиться сухий фонтан з відкритим доступом до води. Як повідомив Андрій Зозуля, голова Галицької районної адміністрації, зараз проведено демонтаж усіх конструкції старого фонтану, та дано доручення архітекторам, які розробляли проект нового, продумати можливість встановлення у новому сухому фонтані «квіточки» Кульбаби.

«Кульбабу» буде залишено на площі в стилістиці нового фонтану, як раніше і анонсували. Відповідно, щоб провести роботи на площі, «Кульбабу» демонтували. Зараз вона ще знаходиться на площі. Потім її буде забрано на реставрацію і назад повернуто на площу", — повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.



Як повідомив Андрій Зозуля, голова Галицької районної адміністрації, зараз проведено демонтаж старого фонтану. Згідно з проектом, тут буде облаштовано сухий фонтан.



«З огляду на резонанс серед мешканців, на облаштування нового сухого фонтану і бажання зберегти характерні елементи старого, ми дали доручення архітекторам, які розробляли цей проект, продумати можливість встановлення у новому сухому фонтані «квіточки» Кульбаби.



Потрібно продумати, в який спосіб це можна зробити, і як задіяти цей елемент. Нагадаю, що «квіточка» Кульбаби була виготовлено кілька десятків років тому з чорного металу. З огляду на те, що металеві елементи були в поганому стані, їх було пофарбовано в бронзовий колір", — розповів голова Галицької районної адміністрації Андрія Зозуля.



Довідка

У 1880 році на площі Галицькій, де зараз стоїть фонтан «Кульбаба», з’явилась криниця з фонтаном та скульптурою героїні однойменної балади поета Адама Міцкевича — Світезянки (німфа озера Світязь) авторства польського скульптора Тадеуша Блотніцького (1858−1928). Скульптура втрачена після Другої світової війни.



Орієнтовно після 1970 року було встановлено абстрактну композицію «Кульбаба» роботи львівського художника Олега Микити.