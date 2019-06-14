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Сьогодні виконавчий комітет затвердив низку містобудівних умов та обмежень

Суспільство | 14-06-2019, 15:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
Сьогодні виконавчий комітет затвердив низку містобудівних умов та обмежень
Виконавчий комітет сьогодні, 14 червня, ухвалив низку рішень щодо затвердження містобудівних умов та обмежень. Не підтримали члени виконавчого комітету шести проектів рішень. Водночас перенесено на доопрацювання два проекти рішень виконавчого комітету.
Прийнято такі рішення:

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Бараном А. М. багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим гаражем та приміщеннями громадського обслуговування зі знесенням існуючого будинку на вул. Героїв УПА, 57-В.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реставрацію гр. Доскіч Х. В. будинку пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 327 — житловий будинок 1931 р.) з пристосуванням під багатофункціональний центр комерційно-ділової діяльності та вбудованими приміщеннями перукарні і магазину непродовольчих товарів з освоєнням простору горища на вул. І. Франка, 53 у м. Львові.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Косенко Л. І. нежитлових приміщень корпусу № 7 з розширенням за рахунок прибудови та надбудови на вул. Героїв УПА, 73 під адміністративно-офісний центр.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Сердюк Г. В. та Дмитрієнко А. О. житлового будинку з прибудовою і надбудовою та з пристосуванням під апарт-готель з підземним паркінгом на вул. Лижв’ярській, 30.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ДП «Чехпол енерджи інвест» ТзОВ «Монтероко енжінірінг ЛТД» трансформаторної підстанції на вул. Зеленій, 301.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Акіта Україна» багатофункційного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, житловими одиницями у верхніх поверхах, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Замарстинівській, 134-А у м. Львові.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ «Аллод» існуючої нежитлової будівлі під виробничо-складські та адміністративно-побутові приміщення на вул. Городоцькій, 359.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка — вул. Пасічній.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням ТзОВ «Львівська фірма «Юність» існуючих нежитлових споруд на вул. Польовій, 55 під виставковий комплекс.
Про внесення змін до наданих управлінням архітектури департаменту містобудування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію з розширенням ТзОВ «Технопарк ЛЗТА» будівлі під літерою «А-2» на вул. Ю. Федьковича, 55 за рахунок надбудови і добудови під мультифункційну громадську будівлю з паркінгом від 24.05.2016 № 125
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.09.2017 № 841.
Про внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, затверджених наказом директора департаменту містобудування від 04.03.2014 № 60.
Про погодження детального плану території у районі пл. Ринок.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ЛКП «Зелений Львів» пішохідного моста пам’яті Героїв «Небесної сотні» через вул. Кривоноса у м. Львові.
Не підтримали члени виконкому таких рішень:

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Гададою С. Б., Баганом Я. Й., Сахманом А. М., Заяцем Я. П., Дюкарєвим Ю. М. з добудовою комплексу комерційно-ділової діяльності на вул. Городоцькій, 321.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Гоєм А. І., Корягіним М. В. і Дзюбою О. С. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом на вул. Пилипа Орлика.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Радомською С. Й., Дарделло Р. І. та Яворською О. М. існуючого приміщення гаража з влаштуванням громадських приміщень, автомобільної стоянки та житлових квартир у верхніх поверхах на вул. Пекарській, 65.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівський домобудівний комбінат-плюс» багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими закладами громадського обслуговування та прибудованим гаражем в обслуговуючому кооперативі «Садове товариство «Промінь Голоско» (ділянка № 8−9-10).
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівський дослідно-експериментальний механічний завод» виробничої будівлі з адміністративно- побутовими приміщеннями на вул. Земельній, 23.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Львівський дослідно-експериментальний механічний завод» будівлі відпочинку обслуговуючого персоналу на вул. Земельній, 23.
Перенесено розгляд питань:

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ ТВК «Західенергосервіс» з надбудовою нежитлових будівель під адміністративно-побутові приміщення на вул. Зеленій, 153.
Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Калинка» готельного комплексу на вул. Замарстинівській, 25 зі знесенням існуючих будівель.
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