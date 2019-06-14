Створено новий автобусний маршрут № 57, який курсуватиме з вул. Польова до онколікарні Суспільство | 14-06-2019, 15:50 0 77

Сьогодні рішенням виконавчого комітету було внесено технічні правки до схеми маршруту № 47а та затверджено новий маршрут № 57, який курсуватиме з вул. Польова, через центр міста і до онколікарні.

Згідно із затвердженим рішенням виконавчого комітету автобуси на маршруті № 57 курсуватимуть по: вул. Польова — вул. Новознесенська — вул. Механічна — вул. Б. Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — пл. Торгова — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Соборна — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — вул. М. Максимовича — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Механічна — вул. Новознесенська — вул. Польова.



«Виконавчий комітет сьогодні затвердив новий маршрут і його схему. Далі необхідно буде погодити цей маршрут у поліції та визначити, який перевізник його обслуговуватиме. Тому про початок роботи цього маршруту буде повідомлено згодом», — пояснив Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту.



Також виконавчий комітет в ніс технічні зміни до схеми маршруту № 47а. Маршрут курсуватиме: просп. Червоної Калини — вул. Коломийська — вул. І. Кавалерідзе — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — вул. Підвальна — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Тунельна — вул. Винниця — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського (Рясне-2) — вул. Т. Шевченка — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Винниця — вул. Тунельна — вул. Варшавська — просп. В. Чорновола — просп. Свободи — пл. А. Міцкевича — пл. Галицька — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — пл. Митна — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Зелена — вул. Сихівська — просп. Червоної Калини.