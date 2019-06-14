Виконавчий комітет затвердив Правила приймання стічних вод Суспільство | 14-06-2019, 16:02 0 66

«Це детальний нормативний документ, який регулює відносини у сфері приймання стічних вод, встановлює вимоги до складу і властивостей стічних вод, які скидаються в міську каналізацію, визначає гранично допустимі норми і хімічні речовини стічних вод.



Документ пройшов усю необхідну процедуру погодження як регуляторний акт. У нас є протокол громадських слухань та є висновки і погодження Антимонопольного комітету", — доповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.



Згідно з прийнятим рішенням, ЛМКП «Львівводоканал» має забезпечити контроль за дотриманням вимог Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова, та привести у відповідність до вимог Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова договори про приймання стічних вод до системи водовідведення м. Львова.



Надані споживачам згідно з Правилами приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 18.09.2002 № 292, дозволи на скид стічних вод у міську каналізацію і ліміти на скид забруднювальних речовин у міську каналізацію вважати чинними до кінцевого терміну, вказаного у дозволі на скид.



Правила приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова набирають чинності через 30 днів з дня оприлюднення цього рішення.