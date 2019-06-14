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Виконавчий комітет затвердив Правила приймання стічних вод
|Суспільство | 14-06-2019, 16:02
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«Це детальний нормативний документ, який регулює відносини у сфері приймання стічних вод, встановлює вимоги до складу і властивостей стічних вод, які скидаються в міську каналізацію, визначає гранично допустимі норми і хімічні речовини стічних вод.
Документ пройшов усю необхідну процедуру погодження як регуляторний акт. У нас є протокол громадських слухань та є висновки і погодження Антимонопольного комітету", — доповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.
Згідно з прийнятим рішенням, ЛМКП «Львівводоканал» має забезпечити контроль за дотриманням вимог Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова, та привести у відповідність до вимог Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова договори про приймання стічних вод до системи водовідведення м. Львова.
Надані споживачам згідно з Правилами приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженими рішенням виконавчого комітету від 18.09.2002 № 292, дозволи на скид стічних вод у міську каналізацію і ліміти на скид забруднювальних речовин у міську каналізацію вважати чинними до кінцевого терміну, вказаного у дозволі на скид.
Правила приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення м. Львова набирають чинності через 30 днів з дня оприлюднення цього рішення.
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