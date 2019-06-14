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У Шевченківському гаю проводитимуть акарицидну обробку
|Суспільство | 14-06-2019, 16:03
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|У вівторок, 18 червня, у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького проводитимуть акарицидну обробку. Адміністрація просить утриматися від відвідин Музею.
Відповідні служби зазначають, що для тварин препарат є безпечним, а людині він може принести шкоду лише при систематичній взаємодії. Втім на час обробки Шевченківський гай все ж радять не відвідувати упродовж 72 годин.
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