Директори мистецьких шкіл Львова відвідали Польщу Суспільство | 14-06-2019, 16:04 0 78 З 12 до 13 червня, директори мистецьких шкіл Львова відвідали найкращий зал Польщі, мали можливість пограти в Єропейському центрі музики Пендерецького, а також поспілкувалися і обмінялися досвідом з директорами школи Домославіч та Кракова.



«Спільна поїздка директорів мистецьких шкіл Львова у Краків відбулася вперше. Ми організували цю поїздку з метою ознайомлення з освітніми практиками у мистецькому та музичному навчанні. Наші директори відвідали концертний зал Європейського центру музики Кшиштофа Пендерецького, який побудований за найновітнішими сучасними технологіями. Вони мали змогу поспілкуватися з директором та працівниками центру, обговорити можливості співпраці та обмінятися спільним досвідом у організації концертів та мистецьких проектів. Сьогодні мистецька освіта потребує покращення, відповідаючи сучасним викликам необхідність залучення європейських практик і методик навчання є надзвичайно важливою», — зазначила Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку, в.о. начальника управління культури ЛМР.