Виконавчий комітет затвердив Концепцію розвитку громадського транспорту та паркування приватного Суспільство | 14-06-2019, 16:05 0 81

Сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про затвердження Концепції розвитку громадського транспорту та паркування приватного транспорту у м. Львові». Концепція розроблена на основі Концепції створення впорядкованих паркувальних та пішохідних зон у центральній частині м. Львова, та з врахуванням принципів Плану дій з розвитку транспорту у м. Львові до 2020 року, затверджених також рішеннями виконавчого комітету.

«Концепцією розвитку громадського транспорту передбачено реформування сфери паркування, передбачено будівництво підземних паркінгів, та перехоплюючих паркінгів на в’їзді в місто. Адже це відома європейська практика, коли водії приватних автомобілів не заїжджають в місто, а залишають свої авто при в’їзді в місто, а самі пересідають в громадський транспорт. Тому хочемо реформувати паркування, і це доречно розпочинати робити влітку, коли машин менше.



Також Концепцією передбачено виділення на дорогах смуг для громадського транспорту для того, щоб автобуси, трамваї і тролейбуси мали змогу рухатися швидше.



Концепція — це попереднє рішення, тобто це як проміжний етап, перед затвердженням Плану сталої мобільності, який зараз розробляється спільно з німецькими фахівцями GIZ. У цьому Плані буде чітко прописано взаємодію різних видів транспорту, зокрема, як їх усіх пов’язати між собою, щоб забезпечити комфорт як для водіїв, так і для пішоходів. У Плані сталої мобільності буде також враховано роботу міської електрички, велорух, паркування, пішохідні зв’язки та ін. І цей ґрунтовний План, підкріплений фінансовими джерелами для його реалізації, буде восени цього року винесено на розгляд сесії", — доповів Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.