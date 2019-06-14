Вже з вересня у школах міста Львова учні на уроках фізичної культури гратимуть у флорбол Суспільство | 14-06-2019, 16:05 0 130 З нового навчального року у кількох школах Львова на уроках фізичної культури учні будуть грати у флорбол. Це різновид хокею, який сформувався в окремий вид командної гри. Для цього учасникам потрібні ключка та пластиковий м’яч, яким гравці мають забивати гол у ворота суперника.



Задля популяризації такого виду спорту, флорбол включений до навчальної програми з предмету «Фізична культура». Загалом до цієї програми входить 32 модуля, одним із них є флорбол. Тепер кожний навчальний заклад може включити його до свого календарного плану, за умови необхідного обладнання.



«Під час уроків діти в основному сидять за партами, а тому на уроках фізичної культури учні мають добре розминатись. Флорбол якраз дає всьому тілу порухатись в динаміці. І найголовніше є те, що цей спорт є безконтактним в тілі. Тому, є повністю безпечним і дозволяє грати разом дівчатам і хлопцям», — розповів тренер з флорболу Володар Ілик.



Відтак з нового навчального року в Класичній гімназії, школі № 68, школі № 13, школі № 71, школі № 66 та ліцеї № 93 на заняттях фізичної культури учні гратимуть у флорбол.



Окрім флорболу вчителів фізичної культури зацікавили Алтимат Фрізбі і Корфбол.



