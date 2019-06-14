Мерія підтримала позицію директорів музичних шкіл щодо реформ, що передбачені нещодавнім Наказом Міністерства культури Суспільство | 14-06-2019, 18:30 0 25

Сьогодні, 14 червня, виконавчий комітет своїм рішенням підтримав позицію директорів мистецьких шкіл Львова щодо внесення змін до Наказу Міністерства культури «Про затвердження Типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти».

«В нас у Львові є 14 таких музичних та мистецьких шкіл, в яких навчається 5070 дітей. Львівська міська рада в рамках своїх повноважень дбає про розвиток мистецької освіти, а саме було затверджено Програму придбання музичних інструментів та сучасного обладнання, розроблено ПКД на будівництво нової школи, буде проведено конкурс на будівництво ще однієї сучасної школи, проводяться капітальні та поточні ремонти інфраструктури мистецьких шкіл.



Але, на жаль, для нас стало, як і для всіх музичних шкіл міста Львова та України, дуже неприємною несподіванкою те, що був прийнятий Наказ Міністерства культури «Про затвердження Типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти». Згідно з ним, фактично вивчення Бетховена, Моцарта може замінятися розмовами про мистецтво, та іншими теоретичними уроками, а також збільшення груп з 8 до 15, зменшується навантаження вчителів, ліквідуються театральні гуртки тощо. Сьогодні усі мистецькі школи скеровують звернення щодо неприпустимості цих показників.



Тому моє прохання в тому, щоби ми сьогодні рішенням виконавчого комітету підтримали, зокрема, львівські музичні школи, які усі об’єдналися і мають звернення до міністерства в тому, щоби декілька точкових пунктів з цієї реформи забрати, бо це, насправді, не є реформою. Ми можемо втратити тих якісних викладачів, які існують у школах, і втратити ту систему, яка вибудувана", — зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.



Цим рішенням пропонується скасування пункту 1, пункту 2 наказу Міністерства культури України від 24.04.2019 № 352 «Про затвердження Типових освітніх програм елементарного підрівня початкової мистецької освіти» в частині обов’язкового переходу мистецьких шкіл з 1 вересня 2019 року для всіх учнів першого року навчання на Типові освітні програми та перегляду розділу 5 Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджених наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628 «Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури».