До кінця року у Львові побільшає сучасних медіатек Суспільство | 14-06-2019, 18:31 0 21

У Львові стрімко збільшується кількість сучасних та модерних бібліотек. Зараз у місті є 12 нових медіатек, проте мерія має на меті модернізувати всі міські бібліотеки.

«Це чітка політика громади міста — по програмі „Львів 2020“ всі бібліотеки Львова мають бути приведені до високих стандартів, щоб і діти, і дорослі отримували задоволення, були мудрішими і приємно проводили час. Кожна нова медіатека має бути кращою від тих, що були зроблені до цього», — сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.



Сьогодні, 17 червня, на Сихові відкрили сучасну та інтерактивну Wiki бібліотеку. До кінця року відкриють ще три з тих, у яких завершується ремонт.



«Цього року ми здійснюємо ремонтні роботи ще у 5 медіатеках: на вул. Стрийській, вул. Шевченка, вул. Б. Хмельницького, у Сенсотеці на вул. Самчука та Іннотеці на вул. Городоцькій. Ми даємо цим медіатекам нову інфраструктуру, нове наповнення і перетворюємо їх в соціальні центри», — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.



Нагадаємо, що у Львові діє Стратегія розвитку культури 2025, в рамках якої модернізують міські бібліотеки у різних районах Львова. Загалом у місті працює 40 публічних бібліотек, підпорядкованих управлінню культури ЛМР, з яких 23 — це бібліотеки для дорослих, а 17 — для дітей.