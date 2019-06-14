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Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова

Суспільство | 14-06-2019, 18:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 25 25    
Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про зміни до міського бюджету Львова
Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР було затверджено рішення «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік». Погоджені зміни будуть винесені на розгляд сесії Львівської міської ради.
«За пропозиціями головних розпорядників коштів пропонується внести зміни до видатків міського бюджету м. Львова на 2019 рік, у тому числі пропонується здійснити перерозподіл видатків:

1) управління молоді і спорту:

— у зв’язку з прийняття у комунальну власність міста двох ДЮСШ «Дебют» та «Буревісник», пропонується залишок невикористаних коштів в сумі 232,0 тис. грн. з КПК «Фінансова підтримка ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств» перекинути на КПК 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ»;

2) управління культури передбачити видатки на фінансування в сумі 700,0 тис. грн. на підготовку та виготовлення промопродукції титулу «Міста літератури ЮНЕСКО» міського палацу культури ім. Г. Хоткевича за рахунок зменшення видатків на «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

3) управління адміністративних послуг — збільшити видатки на суму 327,0 тис.грн. для придбання меблів для ЦНАПів м. Винник та смт. Рудно за рахунок зменшення видатків виконавчому комітету на виконання рішень судів", — йдеться у пояснювальній записці до рішення.

«Крім передбачених рішення змін, пропоную ще додатково погодити розподіл 60 млн. грн таким чином.

збільшити видатки бюджету розвитку на суму 50,0 млн. грн. шляхом передачі коштів із загального фонду в бюджет розвитку;
— управлінню освіти виділити 2 млн. грн. для проведення ремонту внутрішнього протипожежного водопостачання, мереж електропостачання, автоматичних систем протипожежного захисту, проведення вогнезахисту дерев'яних конструкцій будівель;

— управлінню культури — 3,9 млн. грн., у тому числі на здійснення першочергових заходів з дотримання вимог пожежної безпеки та забезпечення протипожежного та техногенного захисту працівників та відвідувачів закладів культури — на 2,9 млн. грн. та на загальноміські заходи м. Львова — на 1,0 млн. грн.

— управлінню молоді та спорту — 2,0 млн. грн., у тому числі на реалізацію Програми з організації та проведення Відкритого кубка Львова з мотокросу — 0,4 млн. грн., Програму надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь в ХХХІІ Літніх Олімпійських Іграх та ХVІ Літніх Паралімпійських Іграх — 1,2 млн. грн. та дитячо-юнацьким спортивним школам на оплату за оренду приміщень, на змагання і збори, для придбання кормів для коней — 0,4 млн. грн.;

— Личаківській районній адміністрації виділити 200 тис. грн. на реалізацію Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування;

— управлінню безпеки міста збільшити поточні видатки на суму 1,9 млн. грн., у тому числі на заробітну плату 0,3 млн. грн. для 7-ми додатково прийнятих працівників.

За пропозиціями головних розпорядників коштів пропонується здійснити перерозподіл видатків міського бюджету м. Львова на 2019 рік, у тому числі:

1) управлінню охорони здоров’я — в межах передбачених видатків на Міську програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2017−2020 роки, пропонується:

— збільшити видатки бюджету розвитку шляхом передачі коштів із загального фонду в спеціальний фонд на суму 4,0 млн. грн. для придбання ендоскопічного нейрохірургічного обладнання для потреб нейрохірургічного відділення КНП «8-ма міська клінічна лікарня»;

— збільшити видатки для КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» та КНП «8-ма міська клінічна лікарня» для придбання антитромботичного засобу «Актилізе» на суму 800,0 тис. грн.;

2) управлінню освіти — з метою ефективного використання коштів, виділених на реалізацію проекту «Громадський бюджет» пропонується кошти бюджету розвитку в сумі 54,8 тис. грн. передати в загальний фонд для подальшого їх використання за призначенням (СЗШ № 34 та СЗШ № 91).

3) передача субвенції з обласного бюджету Львівської області в сумі 136,9 тис. грн. із загального фонду в бюджет розвитку для придбання обладнання для ресурсних кімнат (розпорядник коштів — управління освіти)", — доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики ЛМР.

Також з міського бюджету будуть виділені кошти на організацію та проведення чемпіонату світу з бодібілдингу.
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