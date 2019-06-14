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У Львові розробили ліврею для громадського транспорту
|Суспільство | 14-06-2019, 18:35
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У Львові розробили ліврею оформлення громадського транспорту Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ЛМР обговорювали рішення «Про затвердження схеми зовнішнього оформлення громадського транспорту у м. Львові». Затвердження рішення перенесено на наступне засідання.
«Нещодавно завершився конкурс щодо оформлення зовнішнього вигляду громадського транспорту Львова. У конкурсі взяли 4 учасники. Оголосивши цей конкурс, ми не просто хотіли зробити ліврею — а напрацювати, свого роду, знак якості для транспорту. Ліврея пройшла обговорення громадськості та доопрацьовували її спільно з фахівцями ПАТ „Електрон“, оскільки нову партію тролейбусів від них плануємо отримати в новій лівреї. І в майбутньому весь новий рухомий склад буде замовлятися у міській лівреї», — повідомив Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.
Нагадаємо, тестову ліврею вже нанесено на кілька одиниць електротранспорту.
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