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У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці

Суспільство | 14-06-2019, 18:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 18 18    
У 2019 році планують розпочати ремонт вул. Шевченка: виконавчому комітету презентували ескізний проект майбутньої вулиці
Цього року заплановано розпочати капітальний ремонт вул. Шевченка. Фахівці з транспортного моделювання ЛКП «Львівавтодор», спільно з ЛКП «Львівелектротранс», КУ «Інститут міста», ЛКП «Інститут просторового розвитку», на основі обговорень з мешканцями напрацювали ескізний проект майбутньої вулиці. Сьогодні виконавчий комітет розглянув рішення «Про затвердження ескізного проекту реконструкції вул. Т. Шевченка», однак переніс його розгляд на наступний тиждень.

Ескізним проектом реконструкції вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Залізничної) передбачено:

1. Тротуари з обох сторін вулиці з шириною пішохідної зони не менше 2,25 м (без врахування ширини сходів, огороджень, опор знаків та інших об’єктів).

2. Уникання влаштування направляючого пішохідного огородження.

3. Велосипедна інфраструктура для безпечного та зручного руху велосипедистів в обидві сторони (переважно велосипедна доріжка; на ділянці спуску у напрямку центру — велосипедна смуга).

4. Двосторонній рух маршрутних транспортних засобів (трамваїв та автобусів) на всій ділянці.

5. Влаштування спільних трамвайно-автобусних зупинок з висотою платформи не більше 250 мм та електронними табло для інформування про прогнозований час прибуття транспорту.

6. Двосторонній рух приватного транспорту дозволено на всій ділянці.

7. Кількість смуг руху на ділянці від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого — 1×1.

8. Кількість смуг руху на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. В. Єрошенка — 2×1 з влаштуванням конструктивно відокремленої смуги для руху маршрутних транспортних засобів у напрямку центру.

9. Кількість смуг руху на ділянці від вул. В. Єрошенка до вул. Залізничної — 2×2 з влаштуванням конструктивно відокремлених смуг для руху маршрутних транспортних засобів в обох напрямках.

10. Забезпечення зручних умов для виконання повороту ліворуч з вул. Т. Шевченка на вул. В. Єрошенка (з влаштуванням двостороннього руху по вул. В. Єрошенка) та з вул. Т. Шевченка на вул. Я. Пстрака.

11. Влаштування світлофорного регулювання з адаптивним режимом регулювання, пріоритетним пропусканням трамваїв, оглядовими відеокамерами та підключенням їх до центру керування рухом.

12. Влаштування водовідведення з ринв через зелені зони у дощову каналізацію, мінімізуючи обсяги води на тротуарах, велодоріжках та проїзній частині вулиці.

13. За наявності достатнього простору у просторі між деревами облаштування місць для паралельного паркування автомобілів.

14. Покриття проїзної частини вулиці — асфальтобетон.

15. Покриття місць для паркування — бруківка або грубоколотий камінь.

16. Повна заміна всіх дерев, крім тих, які перебувають у хорошому та відмінному стані (відповідно до інвентаризації стану дерев).

17. Збереження дерев, які перебувають у хорошому та відмінному стані, умови їх росту покращено через облаштування лунок площею не менше 2,5 кв. м, уникнення земляних робіт понад 30 см глибиною за 2 метри від стовбура.

18. Облаштування повноцінного озеленення вулиці деревами на обох сторонах, проміжки між лунками дерев не менше 5 метрів і не більше 12 метрів (без врахування примикання вулиць і заїздів). Лунки дерев розміру не менше 1,5×1,5 метри, з поребриком не вище рівня мощення.

19. Погодження видів дерев та параметрів саджанців із замовником на стадії проєктування благоустрою.

На переконання заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, втілення даних рішень дасть можливість об’їзду центру при русі з Левандівки, спрощує об’їзд центру через вулицю Єрошенка, забезпечує пріоритет та відсутність корків для громадського транспорту та усуває затримку трамвая при під’їзді до перехрестя вул. Шевченка — вул. Левандівська.

Нагадаємо, новими об’єктами, на яких у 2019 році планують розпочати ремонтні роботи стануть: вул. Курмановича, вул. Д. Апостола, пл. Двірцева, вул. Б. Хмельницького, вул. Хуторівка, вул. Миколайчука, вул. Шевченка. Також планують розпочати будівництво пішохідного моста на вул. Головатого — вул. Сулими та будівництво шляхопроводу на перехресті вул. Шевченка — вул. Омельяна Ковча.
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