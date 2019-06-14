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У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів
|Суспільство | 14-06-2019, 18:38
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|26−30 червня у Львові вперше пройде підрахунок безпритульних котів за унікальним алгоритмом, розробленим у співпраці з опікунами котів, на базі платформи Animal-ID.info. Як та для чого це відбуватиметься, — розкажуть у вівторок, 18 червня, о 12:30 год. під час прес-конференції.
Учасниками прес-конференції будуть:
Оксана Кошак, директорка ЛКП «Лев»
Віктор Копач, співзасновник міжнародної платформи Animal-ID.info
Тетяна Калимон, опікунка вуличних котів
Місце: мала сесійна зала Львівської міської ради (пл. Ринок, 1, 2 поверх).
Контактна особа: Лілія Кузік, 097 108 11 32.
Партнери проекту: компанія «Кормотех» та глобальний фонд Four Paws Ukraine.
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