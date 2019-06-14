У Львові відбудеться підрахунок вуличних котів Суспільство | 14-06-2019, 18:38 0 16 26−30 червня у Львові вперше пройде підрахунок безпритульних котів за унікальним алгоритмом, розробленим у співпраці з опікунами котів, на базі платформи Animal-ID.info. Як та для чого це відбуватиметься, — розкажуть у вівторок, 18 червня, о 12:30 год. під час прес-конференції.



Учасниками прес-конференції будуть:



Оксана Кошак, директорка ЛКП «Лев»

Віктор Копач, співзасновник міжнародної платформи Animal-ID.info

Тетяна Калимон, опікунка вуличних котів

Місце: мала сесійна зала Львівської міської ради (пл. Ринок, 1, 2 поверх).



Контактна особа: Лілія Кузік, 097 108 11 32.



Партнери проекту: компанія «Кормотех» та глобальний фонд Four Paws Ukraine.