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Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста

Суспільство | 14-06-2019, 18:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 18 18    
Андрій Садовий привітав медичних працівників з професійним святом і вручив нагороди від міста
Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. З цієї нагоди сьогодні у Львові відбулись урочисті збори медичної спільноти. Від громади міста медичних працівників зі святом привітав міський голова Андрій Садовий. Мер подякував усім за щоденну роботу та вручив нагороди від громади Львова.
«Я пригадую, колись мені в руки потрапила дуже мудра книжка — пастирське послання митрополита Андрея Шептицького. І перше своє послання митрополит Андрей зробив, коли став єпископом Станіславським — у 1901 році. Знаєте про що воно було? Про здоров’я українців. Червоною ниткою проходила думка, наскільки важливо плекати здоров’я нації, наскільки важливо дбати, щоб люди мали здорове тіло. Бо це є храм. І це мені дуже запало в душу, бо в цьому є дуже велика мудрість.

Ви маєте Божу ласку, маєте дуже велику відповідальність, тому що у ваших руках — здоров’я людей. І було б дуже добре, щоб кожен з вас був прикладом здорової людини.


З осені минулого року я щоранку бігаю. Я мушу показувати приклад своїм працівникам — здоровий спосіб життя, здорове харчування. І я би дуже хотів, щоби всі наші медики були найздоровішими. Тому що ви повинні собою випромінювати цю радість життя, цю велику Божу ласку. Тому в цей день бажаю вам багато любові, успіхів, і щоби вас цінували не тільки добрими словами, але й грошима", — сказав у вітальному слові Андрій Садовий, міський голова Львова.

Відтак, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві й охорону людського життя та з нагоди професійного свята — Дня медичного працівника, нагороджено:


Відзнакою Олени Степанівни:
Наталію Літвінську — заступника начальника управління охорони здоров’я — начальника відділу координації роботи закладів охорони здоров’я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Подяки від громади міста Львова:


— Віра Пирогова — професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

— Наталія Зеляк — лікар загальної практики — сімейний лікар Комунального некомерційного підприємства «4-та міська поліклініка міста Львова»;

— Мар'яна Калита — сестра медична гематологічного відділення Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»;

— Віталій Піган — лікар-анестезіолог анестезіологічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова»;

— Марія Скаліш — сестра медична процедурного кабінету міжлікарняного опікового відділення «Центр термічної травми та пластичної хірургії» Комунального некомерційного підприємства «8-ма клінічна лікарня міста Львова»;

— Ольга Шоробура — сестра медична старша центральної стерилізаційної Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр».


Також медаль Короля Данила мер вручив кращим акушер-гінекологам.

Окрім того, мер відзначив начальника управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимира Зуба, вручивши йому нагрудний значок «Прапор України».

Додамо, що кожен з відзначених отримає премію від міста в розмірі 5 тис. грн.

Нагадаємо, День медичного працівника — професійне свято працівників галузі охорони здоров’я України, яке відзначається щорічно у третю неділю червня.
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