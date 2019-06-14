Місто привітало військових медиків з Днем медичного працівника Суспільство | 14-06-2019, 18:41 0 14

Сьогодні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відбулося свято з нагоди Дня медичного працівника. В урочистостях взяли участь військовослужбовці, працівники та пацієнти центру, а також керівництво міста й області. Від громади міста військових медиків привітав та вручив подяки голова Личаківської районної адміністрації Іван Лозинський.

«Маю честь від громади міста привітати вас напередодні вашого професійного свята — Дня медичного працівника. Ви сьогодні рятуєте життя не просто тих, хто має біду, чи потрапив у аварію — ви рятуєте життя тим, хто на війні, тим, хто з іншої сторони стріляє в наших людей. І ви повинні рятувати, повинні дивитися на сльози тих матерів і дітей, які сьогодні проливаються.



Щиро вітаю вас напередодні свята, і зичу вам міцного здоров’я, відваги і Божого благословення на ті дні. Тому що особисто знаю багатьох з вас як високих професіоналів, як людей чесних і відданих своєму покликанню. І хочу подякувати за ті здобутки, які є у цьому Центрі. Бо знаю, що тут було до війни, а що є зараз, як зараз тут рятують життя воїнів", — сказав Іван Лозинський, голова Личаківської районної адміністрації Львова.





Так, за сумлінну працю, високий професіоналізм, вірність професійній клятві й охорону людського життя та з нагоди Дня медичного працівника, подяки від громади міста Львова отримали:



— Михайло Бєлий — підполковник медичної служби, заступник начальника оперативно-медичного відділу військово-медичного клінічного центру Західного регіону;



— Олена Василенко — молодша сестра медична неврологічного відділення клініки нейрохірургії та неврології військово-медичного клінічного центру Західного регіону;



Фото: Олександр Мазуренко

Фото: Олександр Мазуренко

— Оксана Білинська — ерготерапевт відділення відновлювального лікування і реабілітації військово-медичного клінічного центру Західного регіону.



Довідка

Офіційна церемонія відкриття Центру та мобільного госпіталю відбулася 15 травня 2007 року. Створення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону стало новим етапом реформування медичної служби Збройних Сил України, спрямованим на удосконалення системи медичного забезпечення шляхом його організації та здійснення за територіальним принципом.





Зоною територіальної відповідальності центру визначено сім західних областей України (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська). У підпорядкування центру, крім військового мобільного госпіталю, увійшли розташовані на визначеній території відповідальності Рівненський гарнізонний військовий госпіталь, Чернівецький військовий госпіталь, Мукачівський військовий госпіталь, Луцький військовий госпіталь та Івано-Франківська військова поліклініка (з денним стаціонаром). Крім того, в зоні відповідальності центру є бригадні медичні роти та близько 50 медичних пунктів (з лазаретами) військових частин.