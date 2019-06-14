Виконавчий комітет ЛМР продовжив ТОВ «АВЕ Львів» термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній Суспільство | 14-06-2019, 18:42 0 12

До Львівської міської ради надійшло чергове звернення від ТОВ «АВЕ Львів» з проханням продовжити термін користування перевантажувальною станцією на вул. Північній. З огляду на відсутність накопичених відходів на перевантажувальній станції, виконавчий комітет продовжив термін користування станцією «АВЕ Львів» ще на 30 днів, тобто до 16 липня.

«У період діє останнього дозволу, перевізник дотримується всіх необхідних правил та норм під час перевантаження сміття без утворення його накопичення на вул. Північній, та здійснювати перевантаження за принципом «з коліс на колеса». Тому пропонуємо продовжити термін користування станцією ще на 30 днів.



Також ТОВ «АВЕ Львів» надало інформацію щодо пошуку інших місць для перевантаження", — повідомив Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.



