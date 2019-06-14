На вул. Ранковій встановлять підземні контейнерні майданчики для збору ТПВ Суспільство | 14-06-2019, 18:43 0 11

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про влаштування підземного контейнерного майданчика для збору побутових відходів». Новий підземний контейнерний майданчик встановить на вул. Ранковій ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» власним коштом.



«З метою покращання естетичного вигляду контейнерів, якості надання послуг з вивезення побутових відходів, санітарного стану та благоустрою м. Львова виконавчий комітет погодив влаштувати на території Залізничного району м. Львова новий підземний контейнерний майданчик для збору побутових відходів на вул. Ранковій (навпроти будинку № 49), з використанням підземних контейнерів замість існуючого контейнерного майданчика на вул. Ранковій.



Відповідно ЛКП «Транспортна фірма „Львівспецкомунтранс“ спільно із Залізничною районною адміністрацією мають забезпечити влаштування та обслуговування підземного контейнерного майданчика для збору побутових відходів», — повідомив Сергій Сало, в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами.



Нагадаємо, перший підземний контейнерний майданчик для збору побутових відходів на пл. Соборна минулого року встановила власним коштом ТзОВ «Грінера Україна».

