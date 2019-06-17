На зустрічі G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах Суспільство | 17-06-2019, 10:35 0 85

Першої міжнародної угоди зі скорочення пластикових відходів в світовому океані досягнуто на зустрічі G20 в Японії.



Про це пише DW.



У договорі сформульовані загальні для всіх правила із боротьби з пластиковим забрудненням, заявив міністр охорони навколишнього середовища Японії Йосіакі Харада після закінчення дводенної зустрічі, в якій брали участь його колеги з країн "великої двадцятки".



В угоді прописані конкретні заходи проти забруднення пластиковими відходами, передбачена підтримка інновацій в цій галузі і поліпшення наукових методів аналізу і спостереження.



У той же час деякі формулювання угоди залишаються вельми розпливчастими, а її виконання буде здійснюватися на добровільних засадах.



Крім того, раз на рік передбачається випускати звіт про те, як просувається робота у боротьбі з пластиковими відходами.



Угода, досягнута на саміті G20 - лише перший крок до вирішення проблеми, недостатньо розраховувати тільки на добровільні дії, заявили в японському відділенні Greenpeace. Необхідно прийняти обов'язкові для всіх правила із боротьби з пластиковими відходами з чітко прописаними цілями та планом дій.



Щорічно світовий океан приймає близько восьми мільйонів тонн пластикового сміття. Найбільшу небезпеку становить мікропластик - частинки розміром менше п'яти міліметрів, що проникають в організми морських мешканців і птахів. Вони можуть потрапляти і в людську їжу.