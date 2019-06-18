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Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета

Суспільство | 18-06-2019, 08:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити ряд журналістів із місць несвободи.

Про це йдеться у листі Комітету до Зеленського, опублікованому 17 червня на сайті організації.

CPJ вітає Зеленського з обранням на посаду президента та закликає зробити одним зі своїх пріоритетів свободу преси.

"Останніми роками ряд українських журналістів зіткнулися з репресіями за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи слова в країні. Найбільш відомою є справа білоруського журналіста Павла Шеремета, якого було вбито вибухівкою в машині у Києві 20 липня 2016 року", - йдеться у тексті.

Там зазначається, що в першу річницю вбивства Шеремета Комітет відрядив делегацію до України, і президент Петро Порошенко запевняв її членів, що український уряд має політичну волю розслідувати це вбивство. Однак прогресу у справі так і не з’явилося.

"Ми просимо вас забезпечити швидке і ретельне розслідування вбивства Шеремета і притягнути винних до відповідальності", - йдеться в листі.

Комітет також закликає уряд України "негайно і беззастережно звільнити" керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, який перебуває під слідством з травня 2018 року за підозрою в державній зраді.

Крім того, організація просить Зеленського сприяти звільненню журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого вже два роки утримують бойовики.

"КЗЖ глибоко стурбований його безпекою і добробутом і просить вас використати повноваження вашої адміністрації для забезпечення звільнення Асєєва", - йдеться у тексті.

Також у комітеті закликають президента докласти зусиль для звільнення українського журналіста Романа Сущенка, який перебуває в російській в'язниці з вересня 2016 року.

Нагадаємо:

Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили, що вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименковиявився колишнім працівником СБУ, Устименка допитали.
Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
На початку розслідування Порошенко називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали.
У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
За два з половиною роки після смерті відомого білоруського, російського та українського журналіста його зухвале вбивство досі не розслідуване. А правоохоронці не відповідають на більшість питань журналістів.
У ГПУ говорили, що провели понад 20 експертиз у справі, однак про підозру все ще нікому не повідомили.
Керівник Комітету захисту журналістів (CPJ) Джоел Саймон заявив, що той факт, що вбивство журналіста за понад 2,5 роки не розкрили, вкрай бентежить і засмучує. І можливо є сили, які стримуютьпросування розслідування у цій справі.
27 лютого 2018 року цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулася до генпрокурора з заявою, в якій просила розслідувати цю справу як теракт, який призвів до загибелі людини.
Також Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
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