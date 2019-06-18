|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ryanair відкрила рейси з Харкова
|Суспільство | 18-06-2019, 08:36
| 0 73
|
|Лоукост-авіакомпанія Ryanair 17 червня почала польоти з Харкова, виконавши рейс Харків - Краків. Ціни на квитки стартують від 12 євро.
Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
"Після того як Львів і Київ стали абсолютно звичними аеропортами для пасажирів Ryanair, а багато кому вже здається, що так було завжди, а не з 2018 року, - настав час Харкова", - написав він.
Міністр анонсував, що 19 червня Ryanair відкриє рейси з Одеси.
Як пише avianews.com, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків-Вільнюс та Харків-Познань.
Зазначається, що рейси Харків-Познань будуть виконуватися два рази на тиждень по четвергах і неділях. Рейси Харків-Вільнюс заплановані з аналогічною частотою по середах і неділях.
Нагадаємо:
У березні Ryanair відкрила продаж на ще один маршрут з Києва до Польщі - в місто Катовіце. Польоти за новим напрямком почнуть виконуватися з 30 жовтня.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Лісова справа в надійних руках...
|18-06-2019, 11:13
| >>>
|Зрізаючи металеві поручні з індивідуального балкону, впав та травмувався мешканець...
|18-06-2019, 11:12
| >>>
|Сьогодні з 19.00 год відбудуться зміни у русі громадського транспорту, який курсує пр. Свободи...
|18-06-2019, 11:10
| >>>
|Ефект серіалу: У Чорнобилі очікують близько 100 тисяч відвідувачів до кінця року...
|18-06-2019, 11:06
| >>>
|Ryanair відкрила рейси з Харкова...
|18-06-2019, 08:36
| >>>
|ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений...
|18-06-2019, 08:15
| >>>
|Комітет захисту журналістів закликав Зеленського розкрити вбивство Шеремета...
|18-06-2019, 08:08
| >>>
|