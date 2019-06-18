Сьогодні з 19.00 год відбудуться зміни у русі громадського транспорту, який курсує пр. Свободи Суспільство | 18-06-2019, 11:10 0 48 Сьогодні на пр. Свободи (біля пам’ятника Тарасу Шевченкові) відбудеться концерт гурту «Океан Ельзи». У зв’язку з цим, з 19.00 год відбудуться зміни у русі громадського транспорту, який курсує через пр. Свободи. Натомість водіїв приватного транспорту просять оминати центр міста.



«У зв’язку з концертом гурту «Океан Ельзи», сьогодні з 19.00 год і до 22.30 тролейбус № 13 буде курсувати до ТЦ «Форум», вул. Куліша.



Для проїзду решти громадського транспорту на пр. Свободи буде залишено лише одну смугу руху. Однак, у разі великої кількості глядачів, можливе повністю перекриття пр. Свободи.



Приватний транспорт буде здійснювати об’їзд центру за схемою вихідного дня", — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.



Управління транспорту просить водіїв приватних авто не заїжджати в центральну частину міста, оскільки прогнозують, що проїзд по вул. Городоцькій, за оперним театром, буде ускладнений.