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Сьогодні з 19.00 год відбудуться зміни у русі громадського транспорту, який курсує пр. Свободи

Суспільство | 18-06-2019, 11:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 48 48    
Сьогодні на пр. Свободи (біля пам’ятника Тарасу Шевченкові) відбудеться концерт гурту «Океан Ельзи». У зв’язку з цим, з 19.00 год відбудуться зміни у русі громадського транспорту, який курсує через пр. Свободи. Натомість водіїв приватного транспорту просять оминати центр міста.

«У зв’язку з концертом гурту «Океан Ельзи», сьогодні з 19.00 год і до 22.30 тролейбус № 13 буде курсувати до ТЦ «Форум», вул. Куліша.

Для проїзду решти громадського транспорту на пр. Свободи буде залишено лише одну смугу руху. Однак, у разі великої кількості глядачів, можливе повністю перекриття пр. Свободи.

Приватний транспорт буде здійснювати об’їзд центру за схемою вихідного дня", — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Управління транспорту просить водіїв приватних авто не заїжджати в центральну частину міста, оскільки прогнозують, що проїзд по вул. Городоцькій, за оперним театром, буде ускладнений.
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