Зрізаючи металеві поручні з індивідуального балкону, впав та травмувався мешканець Суспільство | 18-06-2019, 11:12 0 44

Зрізаючи металеві поручні з індивідуального балкону в будинку на вул. Горбачевського, 15, впав та травмувався мешканець. За інформацією Франківської районної адміністрації, чоловік зрізав металеві поруччя балкону, внаслідок чого впав сам разом металевою конструкцією.

«Інцидент стався сьогодні зранку, приблизно о 07.00 год. За інформацією сусідів, чоловік зрізав металеві поручні на балконі. Внаслідок таких дій чоловік випав з балкону разом з поручнями.



Чоловіка з травмами госпіталізовано у 8-му лікарню", — розповів Ігор Савка, заступник голови Франківської районної адміністрації.

