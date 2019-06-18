Лісова справа в надійних руках Суспільство | 18-06-2019, 11:13 0 76



Учні шкільного лісництва «Лісові бджілки» другої Перемишлянської школи імені Омеляна Ковча проводять канікули у спілкуванні з лісом.

Днями школярі відвідали Перемишлянське лісництво Бібрського лісгоспу. На садибі лісництва, як добрих друзів, їх зустрів лісничий Іван Голод. Спочатку були теоретичні заняття. Лісничий розказав про те, як вирощується садивний матеріал для відновлення лісів, які породи ростуть на Перемишлянщині, біологію їхнього розвитку. При огляді теплиць, де вирощуються модрина європейська та смерека дітям детально розказали, як готується грунт та насіння до посіву, поділились секретами догляду за посівами. З теплиць перейшли до посівного відділення розсадника, де їх зустріли зелені рядочки сіянців дуба звичайного. Гостинні господарі не забули показати дітям і короби, де висаджені живці різних декоративних порід, поділились секретами живцювання та доглядів за ними.

Пройшовши курс теорії, учні шкільного лісництва на практиці закріпили здобуті знання. Одні взялись прополювати рядки сіянців дуба звичайного, другі працювали в теплиці, інші проводили догляд за шкілкою декоративних рослин. Всі працювали дружно і з ентузіазмом. Від перебування в лісництві учні та лісівники отримали взаємне задоволення, адже лісівникам небайдуже до того, хто прийме від них трудову естафету і чи зможуть їхні діти та онуки не лише зберегти створені ліси, а й примножити їх. Безпосередньою участю дітей у заходах із створення та збереження лісів виховуються справжні природолюби і не виключено – майбутні професіонали лісової справи. Загалом лісівники сподіваються, що свою працю вони передадуть в надійні руки.



