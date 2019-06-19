Під час розкопок території під фонтаном «Кульбаба» виявлено «мури»: наразі з’ясовують походження знахідки Суспільство | 18-06-2019, 12:56 0 58

На замовлення Галицької районної адміністрації підрядна організація ПП «Патронат» проводить роботи з облаштування нового сухого фонтану на місці фонтану «Кульбаба». Вже проведено демонтаж старого фонтану. Під час розкопок території під фонтаном виявлено «мури». За інформацією управління охорони історичного середовища, наразі археологи і науковці будуть з’ясовувати походження знахідки.

«Під час розкопок на місці фонтану «Кульбаба» було виявлено знахідку, схожу на мури. Наразі достеменно не відомо, що саме виявлено. Сьогодні будемо мати спільну зустріч з археологами на місці розкопки, і якщо буде щось чіткіше зрозуміло, що це є, то збираємо раду науковців, щоб спільно прийняти рішення про майбутню долю знахідки. Чи виявлені речі будуть зафіксовані, досліджені і засипані, чи будуть протрасовані назовні, і чи можливо їх експонувати.



Таку раду будемо мати аж вкінці тижня, залежно від від того, який процент знахідки відкрито", — розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.



Нагадаємо, на місці фонтану «Кульбаба» з’явиться сухий фонтан з відкритим доступом до води. Також дано доручення архітекторам, які розробляли проект нового, продумати можливість встановлення у новому фонтані «квіточки» Кульбаби.

Довідка



У 1880 році на площі Галицькій, де зараз стоїть фонтан «Кульбаба», з’явилась криниця з фонтаном та скульптурою героїні однойменної балади поета Адама Міцкевича — Світезянки (німфа озера Світязь) авторства польського скульптора Тадеуша Блотніцького (1858−1928). Скульптура втрачена після Другої світової війни.



Орієнтовно після 1970 року було встановлено абстрактну композицію «Кульбаба» роботи львівського художника Олега Микити.