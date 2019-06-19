Обережно ВОДА! Суспільство | 18-06-2019, 13:03 0 74

Асоціація рибалок України стривожена кількістю нещасних випадків на вітчизняних водоймах.



Через аномально спекотну погоду все більше людей відпочивають на березі річок. Купальний сезон відкритий. У той же час з різних куточків країни надходять тривожні відомості про трагедії на воді, що останнім часом почастішали. Тільки з початку червня потонули 110 осіб. Серед них, на жаль, багато дітей.



У ДСНС кажуть, що з початку року на водоймах країни потонули 285 людей, з яких 25 дітей. При цьому врятовано 165 громадян, в тому числі 24 дитини.



- В основному трагедії відбуваються в більшій мірі з вини самих відпочиваючих - стверджують рятувальники - Це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані.



У населених пунктах офіційних пляжів явно не вистачає, і люди змушені відпочивати біля води на «диких» місцях відпочинку. Пляж передбачає перебування на його території санітарної та рятувальної служби, прибирання і дезінфекцію даної території, обладнання на ній кабінок для переодягання, лежаків, наявність питної води та туалетів. В диких місцях всього цього немає ... І люди відпочиваючи в таких необладнаних місцях можуть розраховувати тільки на свою розсудливість і досвід.



Асоціація рибалок України закликає дотримуватися Правил поведінки на воді. Не купатися у непристосованих для цього місцях, не залишати малолітніх дітей без нагляду поблизу водойм, не заходить у воду в поодинці, щоб хтось міг в разі потреби прийти до вас на допомогу, не зловживати спиртними напоями на березі і не купатися в нетверезому стані , не робити необдуманих, екстремальних вчинків на воді, не переоцінювати власні можливості. Потрібно пам'ятати Вода - це стихія, і вона вимагає до себе поважного ставлення!



Температура більше 30 градусів. У столиці розпечений асфальт. Вода так і тягне освіжитися. У той же час з початку року в Києві потонуло 28 осіб - про це повідомили рятувальники.



Щороку комунальні служби для відпочинку киян та гостей столиці визначають кращі пляжі для купання, а також перелік водних об'єктів, які для купання не рекомендовані.



Так, фахівці рекомендують пляжі: Чорторий - р. Дніпро, біля парку «Муромець»; Вербний - озеро Вербне, вул. Приозерна; Пуща-Водиця - ставок Горащиха, на р. Котурка, в Пущі-Водиці (8-я лінія); Венеція - протока Венеціанська, острів Долобецький; Дитячий - протока Венеціанська, острів Венеціанський; Золотий - р. Дніпро, острів Венеціанський; Молодіжний - р. Десенка, острів Долобецький; Передмостная Слобідка - р. Дніпро, острів Венеціанський; Райдуга - озеро Райдуга, вул. Райдужна; Тельбін - озеро Тельбін, проспект Павла Тичини; Центральний - р. Дніпро, острів Труханів; Райдуга - Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська; Галерний - затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська; Троєщина - затока р. Десенка, ур. Верблюд, вул. Оноре де Бальзака.



Також можливий відпочинок, але без купання на пляжах Білий - озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда; Верхня - затока Собаче Гирло, вул. Прирічна; Наталка - затока Наталка, вул. Прирічна; Редьчіна - оз. Редьчіно, вул. Богатирська; Міське - озеро Міське в Пущі-Водиці (4-я лінія), Березняки - р. Дніпро, Дніпровська набережна; Довбичка - р. Десенка, острів Труханів; Лісова - оз. Лісове (ДВРЗ); Русанівська коса - Русанівська протока, Русанівська набережна; Русанівський канал - Русанівський канал, вул. Ентузіастів; Алмазне - оз. Алмазне, вул. Пухівська; Осокорки - р. Дніпро, вул. Малоземельна; Сонячне - вул. Ревуцького; Совська балка - вул. Петра Радченка; Святошино - ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна; Голубе - вул. Георгія Гонгадзе; Синьоозерне - вул. Правди; Горбачиха - Русанівська протока, ур. Горбачиха.



Інші території є стихійними і з різних причин не можуть використовуватися як пляжі або зони відпочинку.



Асоціація рибалок України нагадує: якщо стався трагічний випадок і ви стали свідком цього, то негайно потрібно вийняти людину з води і до приїзду рятувальників спробувати відновити у нього дихання. Для цього необхідно: Покласти потерпілого животом до себе на коліна, щоб дати воді витекти з дихальних шляхів. Визначити наявність пульсу, реакцію зіниць на світло, наявність самостійного дихання. Якщо всього цього немає, терміново починайте серцево-легеневу реанімацію. Ви накладаєте руки на середину грудної клітки, натискання потрібно виконувати прямими руками. Після кожних тридцяти натискань - два вдиху. Їх бажано робити через хустку. Продовжуйте до прибуття лікарів або відновлення у потерпілого власного дихання і серцебиття. Коли відновиться дихання, то покладіть постраждалого на бік, укрийте, щоб зігріти його. Не варто панікувати і слід негайно викликати медиків.



Не забувайте Правила поведінки на воді! І гарного Вам відпочинку!





Прес служба Асоціації рибалок України

