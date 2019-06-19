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Завтра деякі вулиці будуть отримувати воду з пониженим тиском
|Суспільство | 18-06-2019, 13:11
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|Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 19 червня, з 9:00 до 24:00 год буде припинено подачу води в район вулиць: Бігова — Поетична — Переможна — Глиняна — Вовка — Малі Кривчиці — Іванова Гора — Приязна; м. Винники; с. Лисиничі, Підбірці.
В Личаківський район подача води буде здійснюватись з пониженим тиском, у зв'язку з плановими роботами з встановлення осьової засувки Д=800 мм на ВНС «Винники».
Стабільне водопостачання очікується 20 червня з 06:00 год ранку.
ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням вказаних робіт.
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