Завтра деякі вулиці будуть отримувати воду з пониженим тиском Суспільство | 18-06-2019, 13:11 0 257 Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 19 червня, з 9:00 до 24:00 год буде припинено подачу води в район вулиць: Бігова — Поетична — Переможна — Глиняна — Вовка — Малі Кривчиці — Іванова Гора — Приязна; м. Винники; с. Лисиничі, Підбірці.



В Личаківський район подача води буде здійснюватись з пониженим тиском, у зв'язку з плановими роботами з встановлення осьової засувки Д=800 мм на ВНС «Винники».



Стабільне водопостачання очікується 20 червня з 06:00 год ранку.



ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням вказаних робіт.