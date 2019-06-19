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Пошкоджені елементи бронзового макету Святоюрського комплексу у мініатюрі відновлять

Суспільство | 18-06-2019, 13:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 129 129    
Пошкоджені елементи бронзового макету Святоюрського комплексу у мініатюрі відновлять
Невідомі особи пошкодили елементи бронзового макету Святоюрського комплексу у мініатюрі. Ці пошкоджені елементи невдовзі буде відновлено.
«Ми провели переговори зі скульптором. Втрачені та пошкоджені елементи буде відновлено невдовзі», — повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року на пл. святого Юра відкрили бронзовий макет Святоюрського комплексу у мініатюрі. Цей макет адаптований для незрячих львів’ян і гостей міста в межах проекту «Львів на долонях», який ініціювала «Українська спілка інвалідів — УСІ». Міні-макет Святоюрського комплексу включає в себе Собор святого Юра, Митрополичі палати, Митрополичі сади, дзвіницю, курію, пам’ятник Митрополиту Андрею Шептицькому. Фінансування на створення макету Собору св. Юра надала Львівська міська рада у сумі 50%, і других 50% надало Міністерство культури України. Загалом — це 149 тис грн. Це кошти, які пішли на камінь, бронзу.
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