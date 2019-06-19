Львівщина відзначила 96-ту річницю з дня створення служби дільничних офіцерів поліції Суспільство | 18-06-2019, 15:19 0 121 Сьогодні, 18 червня, Львівщина відзначає День створення служби дільничних офіцерів поліції. З цієї нагоди у Головному управлінні національної поліції у Львівській області відбулись урочистості. Привітав офіцерів т.в.о голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

«Вітаю вас з нагоди професійного свята. Дільничні офіцери поліції кожного дня несуть службу за будь-яких погодних умов і будують мости між громадою та владою. Ви несете закон в суспільство та першими дізнаєтеся про людські проблеми і приходите на допомогу. Важливо, що в нашій країні сьогодні усаішно реалізовуються реформи, зокрема і реформа поліції. Це ті зміни, які рухають країну уперед, рухають у європейський і світовий простір. А ви - їх частина. Бажаю мужності, терпіння та сил на нелегкому шляху виконання ваших обов'язків», - зазначив Ростислав Замлинський.

Також, за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 96-ї річниці від дня створення служби дільничних офіцерів поліції Ростислав Замлинський вручив почесні грамоти та подяки офіцерам полі