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14 учнів Львівщини набрали максимальний бал під час ЗНО
|Суспільство | 18-06-2019, 15:19
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|За попередніми результатами цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання - максимальних 200 балів набрали 14 абітурієнтів зі Львівщини.
Про це зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.
«Це тільки попередні дані. Зараз ми чекаємо офіційних результатів і, тільки після цього зможемо сказати кількість учнів з Львівщини, які набрали 200 балів на цьогорічному ЗНО. Думаю, що їх буде значно більше», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.
Найкращий результат абітурієнти показали на ЗНО з математики – по 200 балів здобули 10 унів Львівщини. Ще двоє осіб набрали максимальний бал із тестів із фізики, стільки ж людей – з української мови та літератури.
За першими даними найкращі результати з математики та фізики показали випускники Львівського фізико-математичного ліцею. З української мови та літератури відзначилися випускники Львівської правничої гімназії та школи №2 м. Стрия.
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