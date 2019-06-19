Впродовж червня у шкільних таборах відпочили майже 23 тисячі дітей Суспільство | 18-06-2019, 15:20 0 89 Впродовж червня в області функціонують 514 таборів, у яких відпочили 22 937 дітей.

Про це, сьогодні, 18 червня, зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«Пришкільні літні табори працюватимуть на базі закладів освіти. Такі табори – одна із складових щодо забезпечення організованого відпочинку дітей під час канікул, що дозволяє вирішити працюючим батькам проблеми змістовного дозвілля дітей, особливо молодшого шкільного віку. Саме тому, приймаючи рішення про створення таких таборів, місцева влада разом з адміністрацією закладів взяла до уваги потреби дітей та їхніх батьків, умови для відпочинку в школі та фінансові можливості громади», - зазначила директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Також для оздоровлення та відпочинку дітей в області впродовж червня працюватимуть 448 пришкільних профільних, спортивних гуртів та мовних шкіл.

Ще один англомовний табір «GoGamp» стартує 10 серпня на базі Міженецької ЗОШ №1 із залученням іноземних волонтерів.

Додатково в окремих міста, районах області закупили путівки для дітей пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей учасників АТО, Революції Гідності, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.



