Обсяг незаконних рубок на Львівщині зменшився майже втричі Суспільство | 18-06-2019, 15:21 0 98 Про це сьогодні, 18 червня, у межах брифінгу щодо стану охорони лісів від незаконних рубок повідомив начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

У першому кварталі 2019 року в лісогосподарських підприємствах Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства виявлено 87 випадків самовільних рубок, загальною кубомасою 230 м3, сума завдана лісовому господарству становить 1552,1 тис грн.

«Ми вважаємо, що проблема незаконних рубок на Львівщині у значній мірі є вирішеною. Якщо три роки тому ми фіксували у лісах у лісах державних лісогосподарських підприємств понад три тисячі кубометрів незаконних рубок, то станом на початок 2019 року кількість незаконних рубок зменшилася майже втричі», - зазначив Анатолій Дейнека.

Відтак, за період 2-16-2019 років обсяг незаконних рубок зменшився з 3268 м3 до 1242 м3, тобто у 2,6 рази.

Оплачено лісопорушниками добровільно збитків на суму 126,8 тисяч грн, що становить 8,2% від загальної кількості.

Зазначимо, що за неналежну охорону лісу від незаконних рубок до дисциплінарної відповідальності притягнули 5 посадових осіб лісогосподарських підприємств ОУЛМГ.

З метою забезпечення охорони лісів, раціонального використання лісових ресурсів, попередження нелегального обігу деревини і боротьби з незаконними рубками Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства та Головне управління Нацполіції у Львівській області реалізують «Спільні заходи щодо боротьби з незаконними рубками і попередження нелегального використання деревини». Відтак, відповідно до цих заходів, у лісогосподарських підприємствах ОУЛМГ діють рейдові бригади.

З початку року здійснили 460 рейдів з охорони лісу та державного мисливського фонду. Як результат – складено 101 протокол на лісопорушників.



