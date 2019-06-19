"Гаряча лінія області" запрошує на роботу фахівців Суспільство | 18-06-2019, 15:22 0 245 Львівський обласний контактний центр шукає операторів "Гарячої лінії області".

Вимоги до кандидатів:

вища освіта,вільне володіння державною мовою,стресостійкість.

Досвід роботи не обов’язковий.

Графік роботи: змінний.

Контактний телефон: (098) 444 80 65.



