«Змінимо країну разом»: в облраді підбили підсумки конкурсу освітніх, культурних та медійних обмінів Суспільство | 18-06-2019, 15:39 0 109



Сьогодні, 18 червня, у Львівській обласній раді підбили підсумки конкурсу освітніх, культурних та медійних обмінів між закладами Львівської та Луганської областей у рамках Програми «Змінимо країну разом». Цьогоріч переможцями стали: 5 медійних, 12 культурних і 15 освітніх проєктів, синхронізованих між Львівщиною і Луганщиною.



Вітаючи переможців конкурсу, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин наголосив на важливості спільної роботи, пов’язаної з проникненням, збільшенням кількості контактів між Львівщиною і східними областями. «Вітаю всіх, хто зрозумів, що такий спосіб громадської взаємодії дає результат. Дякую представникам освіти, культури, медіа, які готові представляти себе за межами своєї області в рамках нашого конкурсу», - підкреслив він.



Опісля Олександр Ганущин нагородив переможців конкурсу.



Крім того, відбулося урочисте підписання угод між партнерами.



Як підкреслила виконавча директорка Асоціації органів місцевого самоврядування ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – Україна» Галина Литвин, вже завтра, 19 червня, стартує етап реалізації проектів і триватиме він до 30 листопада. «Сподіваємося, що вони будуть не менш успішними, ніж минулорічні. Конкурс освітніх, культурних та медійних обмінів – це тільки невеличка складова того, що робить Львівщина, аби долати стереотипи та будувати загальноукраїнську солідарність», - резюмувала вона.



Отож, на конкурс у галузі освіти було подано – 17 заявок, перемогло – 15. У галузі культури подано – 17 заявок, – перемогло – 12. У медійній сфері подано – 7 заявок, перемогло – 5.



Варто зауважити, що конкурс освітніх, культурних та медійних обмінів між закладами Львівської та Луганської областей вже вдруге реалізується спільно Львівською обласною радою, Міністерством освіти і науки України, департаментами освіти і науки Львівської ОДА і Луганської ВЦА, Асоціацією органів місцевого самоврядування ЄВРОРЕГІОН «КАРПАТИ – Україна» та Асоціацією Місцевих Рад «Ради Львівщини» у рамках програми секторальної підтримки регіонального розвитку.



Нагадаємо, проект «Змінимо країну разом» передбачає міжрегіональне співробітництво Львівщини з Луганщиною у освітній, культурній, медійній, соціальній та інших галузях.