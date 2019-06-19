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З трьох предметів ЗНО 19 львівських випускників отримали 200 балів

Суспільство | 18-06-2019, 15:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    
З трьох предметів ЗНО 19 львівських випускників отримали 200 балів
З 2010 року Львів займає перші місця в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. За попередніми даними, цьогоріч 13 випускників склали ЗНО на 200 балів з математики, 4 — з української мови та 2 — з фізики, що вже більше, ніж торік зі всіх предметів. Остаточні результати будуть відомі до кінця тижня.
«Нас дуже тішить попередній результат ЗНО, бо це більший показник за результатами трьох предметів. Відтак, ми маємо тринадцять 200-бальників з математики, двоє — з фізики та четверо — з української мови. Ми ще очікуємо результати з іноземних мов, біології, хімії, географії та історії. Сподіваємось, що в нас будуть гарні результати і Львів знову буде найкращим в Україні.

В рамках реалізації програми підтримки обдарованої молоді, ті абітурієнти, які отримали 200 балів, зможуть отримати 5 000 гривень, 400-сотники — 10 000 гривень, ті, хто набере 600 балів з трьох предметів відповідно, отримають міську премію у розмірі 20 000 гривень", — повідомила Зоряна Довганик, начальник управління освіти ЛМР.

Також відомо, що вже є один випускник, який набрав 400 балів з математики та фізики.

«Мудрі діти, які навчаються у Львові і показують найвищі результати, — для мене це велика честь. Львів гордий за дітей, які старалися, багато працювали і отримали прекрасний результат. Вітаємо, будемо максимально допомагати.

Також щороку від міста ми маємо невелику фінансову подяку для тих дітей, які показують найкращі результати на ЗНО: за 200 балів даємо 5 тис. грн і за 400 балів даємо 10 тис. грн.

Мені приємно, що вже кілька років поспіль наші інвестиції в освіту дають свій результат. Ми змінили принцип розподілу бюджетних коштів і зараз галузь освіти отримує багато бюджетних коштів. Бо розумні діти — це наше майбутнє. Ми і надалі будемо працювати по програмі «Львів 2020″, і максимально запроваджувати в нашій освіті інноваційні та креативні речі», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

У 2017 році таких учнів, які отримали 200 та 400 балів, було 31, а у 2018 році — 17.

Нагадаємо, що з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та обдарувань, заохочення за успіхи у навчанні та науковій діяльності 22 березня 2018 року на сесії Львівської міської ради прийняли програму підтримки обдарованої молоді міста Львова зі змінами, а саме відзначення грошовою винагородою за результатами ЗНО з базових дисциплін.
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