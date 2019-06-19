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Завершено капітальний ремонт вул. Збиральної — одного з 8 об’єктів, який мають відремонтувати цього року

Суспільство | 18-06-2019, 15:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Завершено капітальний ремонт вул. Збиральної — одного з 8 об’єктів, який мають відремонтувати цього року
Завершено капітальний ремонт вул. Збиральної — одного з 8 об’єктів, який мають відремонтувати цього року
У Львові триває капітальний і поточний ремонт доріг. Цього року ремонт на великих об’єктах проводиться на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР та ЛКП «Львівавтодор». За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, цього року будуть завершені ремонтні роботи, розпочаті у минулих роках, на 8 об’єктах, буде виготовлено проектно-кошторисну документацію для ремонту на 6 об’єктах, і розпочнуть роботи на 9 нових об’єктах.

Так, цього року будуть завершені ремонтні роботи на 8 об’єктах:

капітальний ремонт вул. Зелена (завершено),
капітальний ремонт вул. Збиральна (завершено),
завершення робіт з будівництва гравійної дороги до мікрорайону «Білогорща»,
ремонт вул. Замарстинівська,
ремонт вул. Пластова,
ремонт вул. Пулюя-Трускавецька,
ремонт вул. Зимновідська-Станційна,
ремонт вул. Городоцька, 166.

«Вулиця Збиральна була в дуже поганому стані — тут було багато ям, не було хідників, парковок, водовідведення. Роботи з ремонту вул. Збиральна ми розпочали минулого року і в червні цього року підрядна організація «Онур» завершила усі роботи. Вартість робіт 19 млн. грн. У 2018 році було профінансовано 3,6 млн. грн. Решта фінансування було передбачено на цей рік.

На вулиці облаштовано якісне дорожнє покриття — покладено асфальт товщиною 15 см і зроблена основа товщиною 13 см. Тому вулиця розрахована для проїзду як громадського транспорту, так і вантажного. Також на вул. Збиральна зроблено хідники, облаштовано зупинку для громадського транспорту — це вже на перспективу, коли цієї вулицею почне курсувати громадський транспорт. Мешканці задоволені, що зроблено хідники і облаштовано парковки.

Далі плануємо відремонтувати вул. Конюшинну, яка є поруч. Цього року виготовляємо ПКД і можливо частково розпочнемо ремонт цієї вулиці вже цього року. Відремонтувавши вул. Конюшинну, і, маючи вже відремонтовану вул. Збиральну — це дасть змогу розвантажити вул. Городоцьку і виїздити на об’їзну дорогу цими вулицями.

Також продовжуємо роботи з облаштування велодоріжок на пр. Чорновола і вул. Княгині Ольги і проектуємо будівництво велодоріжки на вул. Сяйво", — розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За словами Олександра Одинця, начальника управління інженерного господарства, довжина відремонтованої вул. Збиральна — 1564,6 м. Ширина проїзної частини — 7,50 м. Площа покриття дорожнього одягу — 12002 м2. Площа покриття примикань — 1482 м2. Площа покриття майданчиків для паркування — 465 м2. Площа покриття зупинок громадського транспорту — 113 м2. Площа покриття тротуарів — 2722 м2.

«Це промислова зона, тут багато підприємств, які є донорами міського бюджету, і сюди було важко добиратися на роботу. Тому місто дбає і про ті квартали, де працюють люди.

На вул. Збиральна ми фактично збудували нову дорогу, адже тут було відсутнє дорожнє покриття. Вулицю гарно відремонтували. Зроблено багато робіт з благоустрою, нанесена розмітка і встановлено дорожні знаки.

Проблемною у цьому районі є ще вул. Курмановича. Плануємо до місяця часу визначити підрядника і розпочати роботи. Також проектуємо вул. Данила Апостала, яку теж плануємо розпочати ремонтувати цього року", — розповів Олександр Одинець.

Як наголосив Олександр Добоні, головний інженер ТзОВ «Онур», вулицю Збиральну ремонтували у дві черги. Перша черга робіт виконувалася у 2018 році, а друга — у 2019 році. Проектом було передбачено влаштування основи і двох шарів покриття.

«Головна проблема цієї дороги була у відсутності водовідведення. Тому, відповідно до проекту, ми влаштували близько 40 дощоприймачів», — додав представник підрядної організації.

Нагадаємо, новими об’єктами, на яких у 2019 році розпочнуться ремонтні роботи, стануть: вул. Курмановича, вул. Д. Апостола, пл. Двірцева (в роботі), вул. Б. Хмельницького, вул. Хуторівка, вул. Миколайчука, вул. Шевченка. Також планують розпочати будівництво пішохідного моста на вул. Головатого — вул. Сулими та будівництво шляхопроводу на перехресті вул. Шевченка — вул. Омеляна Ковча.

Також у 2019 році буде виготовлено ПКД на реконструкцію вул. Вітовського — Кн. Ольги — Коперника, ремонт вул. Суботівська, ремонт вул. Чернівецька, ремонт вул. Конюшинна, вул. С. Бандери та пл. І. Франка (корегування проекту).
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