Завершується ремонт спортивного залу в СШ № 71 на вул. Богданівській Суспільство | 18-06-2019, 21:05 0 99

Як повідомив депутат ЛМР Юрій КУжелюк, завершується ремонт спортивного залу в СШ № 71 на вул. Богданівській. Школа складається з двох приміщень, де реконструйовані системи опалення, відремонтовано дах основного корпусу замінені вікна та приведені до ладу туалети. Єдиним проблемним місцем залишалося приміщення спортзалу, яке використовується також, як актовий зал. І ось цього року спортивний зал ремонтується.

Він хоча і невеликий, але матиме всі атрибути – шведську драбину, баскетбольні щити та волейбольну сітку. Робітники вже практично завершили ремонт стін та стелі, залишилося поциклювати та полакувати підлогу. Таким чином на новий навчальний рік учні матимуть обновку.

