«Всеукраїнська школа з митного права» запрошує на семінар Суспільство | 18-06-2019, 21:10 0 94 Захід проходитиме на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету 21 червня 2019 року

Розпочнеться семінар о 14.00

Адреса проведення: м. Ужгород, вул. Капітульна, 26, аудиторія 45

Мета заходу: отримання теоретичних знань та практичних навичок у сфері митного права.

Цільова аудиторія: представники бізнесу, посадові особи митниць, студенти

Порядок денний:

13.30-14.00 – реєстрація учасників.

14.00 – вступне слово засновників «Всеукраїнської школи з митного права»:

- декан юридичного факультету УжНУ, д.ю.н., проф. Лазур Ярослав Володимирович;

- заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Ясевич Микола Михайлович;

- Голова Обласного об’єднання організацій роботодавців «Закарпаття» Панов Володимир Олексійович.

14.30 – лекція на тему «Концепція реформування митної служби». Лектор – Дорофеєва Лілія Максимівна, начальник юридичного відділу Закарпатської митниці ДФС, к.ю.н.

15.00 – лекція на тему «Суть, функції та механізм визначення митної вартості товарів. Актуальні питання процедури контролю та коригування митної вартості товарів. Сучасна концепція контролю правильності визначення митної вартості товарів». Лектор – Мартинич Магдалина Костянтинівна, старший державний інспектор відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Закарпатської митниці ДФС.

15.30 - лекція на тему «Система управління ризиками у сфері митного контролю». Лектор – Іванус Віктор Іванович, заступник начальника управління – начальниквідділу контролю за переміщенням товарів управління організації митного контролю та оформлення Закарпатської митниці ДФС.

15.30 – 16.00 – дискусія. Визначення проблемних питань для обговорення на наступному семінарі.



