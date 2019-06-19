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«Всеукраїнська школа з митного права» запрошує на семінар
|Суспільство | 18-06-2019, 21:10
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|Захід проходитиме на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету 21 червня 2019 року
Розпочнеться семінар о 14.00
Адреса проведення: м. Ужгород, вул. Капітульна, 26, аудиторія 45
Мета заходу: отримання теоретичних знань та практичних навичок у сфері митного права.
Цільова аудиторія: представники бізнесу, посадові особи митниць, студенти
Порядок денний:
13.30-14.00 – реєстрація учасників.
14.00 – вступне слово засновників «Всеукраїнської школи з митного права»:
- декан юридичного факультету УжНУ, д.ю.н., проф. Лазур Ярослав Володимирович;
- заступник начальника Закарпатської митниці ДФС Ясевич Микола Михайлович;
- Голова Обласного об’єднання організацій роботодавців «Закарпаття» Панов Володимир Олексійович.
14.30 – лекція на тему «Концепція реформування митної служби». Лектор – Дорофеєва Лілія Максимівна, начальник юридичного відділу Закарпатської митниці ДФС, к.ю.н.
15.00 – лекція на тему «Суть, функції та механізм визначення митної вартості товарів. Актуальні питання процедури контролю та коригування митної вартості товарів. Сучасна концепція контролю правильності визначення митної вартості товарів». Лектор – Мартинич Магдалина Костянтинівна, старший державний інспектор відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Закарпатської митниці ДФС.
15.30 - лекція на тему «Система управління ризиками у сфері митного контролю». Лектор – Іванус Віктор Іванович, заступник начальника управління – начальниквідділу контролю за переміщенням товарів управління організації митного контролю та оформлення Закарпатської митниці ДФС.
15.30 – 16.00 – дискусія. Визначення проблемних питань для обговорення на наступному семінарі.
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