Зміни в освіті вже сьогодні: у Львові анонсували запуск 5-ти інноваційних бакалаврських програм в ЛНУ ім. І. Франка спільно з ІТ-компаніями Суспільство | 18-06-2019, 21:14 0 112

Львівський ІТ Кластер разом з найбільшими університетами Львова та львівськими ІТ компаніями продовжує модернізувати освіту в технологічному напрямку. На сьогодні вже 9 сучасних бакалаврських програм діють в НУ «Львівська Політехніка», ЛНУ ім. І. Франка та Університеті безпеки життєдіяльності. У вересні цього року в ЛНУ ім. І. Франка запускають ще 5 нових програм для майбутніх ІТ-спеціалістів.

Серед нових інноваційних програм, які стартують у вересні — кібербезпека, програмна інженерія, статистичний аналіз даних, сенсорні та діагностичні електронні системи, управління персоналом в публічній сфері та бізнес-структурах. Над розробкою програм працювали викладачі університету спільно з експертами 10-ти ІТ-компаній Львова, серед яких: EPAM, SoftServe, N-iX, Conscensia, GlobalLogic, Cypress, Vector Software та ін.



«Раніше компанії намагались довчати випускників університетів на власних курсах, тривалістю 3 чи 6 місяців, а це таки менше, ніж 4 роки навчання в університеті. Для того, щоб ці 4 роки навчання були максимально корисними як для студента, так і для університету, почали залучати представників ІТ-компаній. Завдяки змінам до законодавства у 2014 році, університети отримали право формувати програми навчання під потреби місцевого ринку праці. До цього програми навчання були однаковими по всій країні. А це не зовсім коректно», — розповідає Зеновій Верес, директор освітнього напряму Львівського ІТ Кластеру, Solutions Architect у компанії Softserve, асистент кафедри комп’ютеризованих систем автоматики НУ «Львівська політехніка».



Кожна з цих програм — унікальна, розроблена за високими міжнародними стандартами, згідно з вимогами бізнесу та потребою ринку праці. Програми включають не типові для університетів сучасні дисципліни, он-лайн курси з лекціями провідних світових лекторів, а також орієнтовані на розвиток самоорганізації студентів, створення ними власних проектів та стартапів.



Віталій Кухарський, проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації ЛНУ ім. І. Франка, зазначає: «На перших етапах ІТ-компанії допомагали нам з облаштуванням лабораторій, але з якогось моменту всі зрозуміли, що цього зовсім не достатньо. Тому зараз представники компаній присутні і на рівні розробки програм, що дуже важливо. Програми стають відразу орієнтовані практично і допомагають нашим вступникам працевлаштуватись. Крім того, компанії допомагають у введенні проектно-орієнтованих курсів в процес навчання. Велика кількість працівників індустрії бере участь в оцінці робіт студентів, вони працюють і в екзаменаційних комісіях. Тобто робота ведеться на всіх рівнях, і це точно дасть свої результати».



До створення програм долучаються справжні інноватори змін, практикуючі ІТ-професіонали, які частину свого часу присвячують роботі над розробкою програм, менторству та викладанню. Деякі з них беруться і за керівництво над програмами.



«15 років тому я закінчив бакалаврат ЛНУ, механіко-математичний факультет, і коли я вийшов за стіни університету, я зловив себе на думці, що я просто не знаю і не вмію застосовувати свої знання. Я отримав справді ґрунтовну хорошу освіту, але я не знав, що робити далі. Виявилось, що на тодішньому ринку праці я не потрібен роботодавцям. Три роки тому, потрапивши в університет, я помітив, що абсолютно нічого з того часу не змінилося і саме це мотивувало мене приєднатися до освітніх змін на запит Львівського ІТ Кластеру», — розповідає Максим Нечепуренко, керівник програми «Статистичний аналіз даних», Data Scientist в компанії N-іX.



Нові програми в ЛНУ ім. І. Франка запускаються у тих напрямках, які є одними з найактуальніших на ринку праці сьогодні.



«Якщо згадати останні кібератаки в Україні, коли цілі електростанції зупиняли свою роботу, значно зросла увага до теми кібербезпеки та захисту інформаційного простору. Фахівці з кібербезпеки, відтак, є дуже затребуваними на сьогодні у всьому світі. Саме тому ми почали співпрацю з університетами і це вже третя програма з кібербезпеки, яку ми запускаємо у Львові. Студенти детально опрацьовують практичні завдання, розглядають реальні випадки хакерських та кібератак і захищають свої проекти не в стінах університету, а перед знавцями своєї справи, інженерами компаній, що також дуже добре впливає на самих студентів», — розповідає Михайло Кропива, InfoSec Director у компанії SoftServe, керівник програми «Кібербезпека».



Нові модернізовані програми Львівського ІТ Кластеру в ЛНУ ім. І. Франка доступні для кожного абітурієнта, а відтак кожен охочий має вже сьогодні можливість отримати хорошу та якісну освіту та попрацювати з ІТ-спеціалістами вже під час свого навчання.



Загалом, на сьогодні на інноваційних бакалаврських програмах Кластеру навчаються більше 700 студентів. А програма Інтернет-речей в НУ «ЛП» торік увійшла в топ-програм України з найвищими прохідними балами ЗНО.